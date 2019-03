La petite histoire d’une coupe très convoitée

par Jean-Patrice Desjardins et Claude Proulx

La belle coupe métallique, qui rappelle dans la forme celle honorant Lord Stanley, remise chaque année au gagnant du tournoi de hockey amical sur la patinoire extérieure de Val-David, est désormais très convoitée. Mais connaissez-vous l’histoire derrière la création de cette coupe du Moulin Bélisle?

Durant la saison 2007-2008, une petite ligue de hockey pour adultes est formée dans les Laurentides. La ligue était à l’origine composée de quatre équipes : Val-David, Sainte-Agathe-des-Monts, Blainville et Sainte-Adèle.

La finale de 2008 se déroulait à Val-David et était organisée par Christian Raymond, alors employé municipal de Val-David dans la division des sports et loisirs. La coupe du Moulin Bélisle est donc remise pour la première fois à l’équipe championne, la Brasserie William J. Walter de Blainville.

Genèse d’un trophée

En 2008, l’Agathois André Bélisle, petit-fils de Joseph Bélisle, un des fondateurs de ce qui va devenir Val-David, fait un don à la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David (SHPVD). Fabriquée par des artisans de Sainte-Agathe-des-Monts, la coupe a coûté environ 750 $.

En donnant le nom de coupe du Moulin Bélisle au trophée métallique, la SHPVD a voulu commémorer la mémoire de Joseph Bélisle, qui gérait un moulin construit en 1859 pas très loin de l’actuelle patinoire de Val-David. Le moulin Bélisle est reconnu pour ses ouvrages de qualité. La compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique baptise donc la gare qu’elle érige en 1892 Bélisle’s Mill Station.

Une coupe perpétuelle?

Depuis quelques années, la coupe est remise à l’équipe gagnante du tournoi organisé durant l’hiver à Val-David. On grave ensuite sur une petite plaque le nom de l’équipe gagnante sur la coupe. Au fil des ans, on retrouve les mêmes équipes, et en regardant la liste des gagnants, on peut voir apparaître le début de ce qu’on pourrait appeler une « dynastie » :

2019 Les Chérubins des bois

2018 Les Vautours

2017 Groupe H2O

2016 Les Chérubins des bois

2015 Groupe H2O

2014 Groupe H2O

2013 Entretien extérieur du Nord

2012 Les Saucissiers

2008 Les Saucissiers

En créant ce trophée, la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David souhaite rendre « perpétuelle » la mémoire de Joseph Bélisle. Elle souhaite aussi que le trophée obtienne un certain statut.

La coupe du Moulin Bélisle est précieusement gardée dans les bureaux du Service des loisirs de la municipalité de Val-David.

Pour en savoir plus sur la coupe et l’histoire du hockey à Val-David, consultez le site de la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David.