La Municipalité du Village de Val-David invite les artisans professionnels et de la relève à soumettre leur candidature d’ici le 18 avril prochain pour le neuvième Salon des artisans de Val-David se tiendra le 30 novembre et le 1er décembre 2019.Appel de dossiers pour le Salon des artisans de Val-David 2019

***Date limite 18 avril***

Le neuvième Salon des artisans de Val-David se tiendra le 30 novembre et le 1er décembre 2019 au coeur du charmant village de Val-David. C’est l’événement le plus couru dans les Laurentides pour amorcer la période des fêtes. Le Salon des artisans de Val-David est une vitrine de choix pour les artistes et artisans de la région qui bénéficient de la notoriété du village, d’un achalandage exceptionnel de visiteurs et d’une forte campagne de promotion.

Le salon regroupe une trentaine d’artisans de disciplines variées qui exposent dans deux emplacements à proximité l’un de l’autre : la salle communautaire (église) située au 2490, rue de l’Église, et au Pavillon Maurice Monty (presbytère) au 2492, rue de l'Église, au centre du village. Deux lieux au cachet unique.

La Municipalité du Village de Val-David invite les artisans professionnels et de la relève à soumettre leur candidature d’ici le 18 avril prochain.

Le formulaire est disponible sur valdavid.com sous l’onglet Publications/culture ou en cliquant sur le lien suivant:

www.valdavid.com/static/media/uploads/documents/Culture/appel_de_dossiers-salon_des_artisans_2019... ...

Photo