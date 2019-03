par Ski-se-Dit

Le Bureau coordonnateur L’Antre-Temps et la Commission scolaire des Laurentides (CSL) lancent la troisième édition du Salon du livre de la petite enfance au cœur des familles, qui se déroulera les 22, 23 et 24 mars 2019 à Sainte-Agathe-des-Monts, sous le thème de la diversité culturelle et l’ouverture sur le monde.

Le vendredi 22 mars, le CPE de L’Antre-Temps, les services de garde en milieu familial et les enfants du préscolaire et de 1re année des écoles Notre-Dame-de-la-Sagesse, Fleur-des-Neiges et Lionel-Groulx auront la chance de visiter le salon entre 9 h et 14 h 30 et de profiter d’une foule d’activités avec des auteurs et artistes tous plus passionnés les uns que les autres.

Le Salon sera ouvert au grand public de 14 h 30 à 17 h le 22 mars, puis toute la journée les 23 et 24 mars. De l’animation, dont par l’auteure jeunesse Roxane Turcotte, et des ateliers de maquillage sont prévus, en plus de zones lecture et d’un coin réservé aux poupons. Une cantine sera également disponible et des prix de présence seront offerts. La Librairie Coopsco et le Boutique Pichenotte seront sur place avec respectivement une sélection de livres pour les enfants de 0 à 8 ans et une sélection de jeux et jouets. L’entrée est gratuite pour tous.

Ce salon est l’œuvre d’une collaboration entre plusieurs partenaires, soit le Bureau coordonnateur L’Antre-Temps, la Commission scolaire des Laurentides, la Librairie Coopsco, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, le Cal en bourg 0-5 ans, le Carrefour jeunesse emploi des Laurentides, la boutique Pichenotte et le Réseau BIBLIO des Laurentides.