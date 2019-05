Entre deux films, mon chœur balance!

par Ski-se-Dit

On dit que le cinéma est l’opéra du XXe siècle. Avec l’avènement du XXIe siècle, on pourrait même dire que le septième art représente aussi une bibliothèque d’émotions qui, sous ses différentes formes dématérialisées, est partout présente dans nos vies.

Quand la musique est associée au grand écran, les couches successives d’images, de sons et de dialogues sont au service d’un scénario qui nous touche et nous émeut. La musique est alors liée à jamais aux émotions que ce film nous aura fait vivre. Un peu comme lorsqu’une odeur retrouvée nous transporte instantanément dans nos souvenirs.

Ô Chœur du Nord vous propose de vous laisser aller aux émotions que vous ont fait vivre ces souvenirs cinématographiques. Il vous offre des musiques dont certaines sont empruntées au répertoire classique, mais dans bien des cas les pièces ont été composées spécialement pour les films. Les 60 choristes seront accompagnés au piano de Céline Laverdure, d’un quintette à cordes et, lors des deux premières représentations, de la Chorale pour ados des Laurentides (dirigée par Wanda Taylor) pour quelques pièces. Ô Chœur du Nord est dirigé par le chef et compositeur Louis Babin. On peut retrouver des extraits de ses œuvres sur le site www.louisbabin.com.

Les concerts auront lieu le samedi 1er juin à 16 h et le dimanche 2 juin à 16 h à la salle communautaire, au 2490, rue de l’Église, à Val-David. Une autre représentation sera donnée à l’Église de Saint-Adolphe-d’Howard le dimanche 9 juin à 16 h.

Les billets sont en vente au prix de 25 $ (argent comptant seulement) au Magasin Général de Val-David, au 2475, rue de l’Église, à Val-David, et au Dépanneur Gauthier, au 1750, chemin du Village, à Saint-Adolphe-d’Howard. Les personnes de 18 ans et moins pourront se procurer des billets au prix de 15 $. Vous pouvez également acheter vos billets en ligne au www.ochoeurdunord.org • Info : Marlène Gosselin, 819 322-6568 • [email protected] • Facebook : ensemble vocal Ô Chœur du Nord