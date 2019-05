TOUTE NOUVELLE JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AGRICULTURE VILLAGEOISE

La Municipalité de Val-Morin est heureuse d’inviter la population à la toute première Journée de l’environnement et de l’agriculture villageoise le samedi 8 juin entre 10 h et 14 h. Cette journée est née d’une volonté de deux groupes de citoyens, le Comité consultatif en environnement et le Comité de l’agriculture villageoise. Cet événement gratuit, familial et rassembleur proposera différentes activités ainsi que la possibilité de rencontrer des spécialistes liés à ces deux champs d’expertise.

Activités offertes :

Atelier d’introduction aux plantes indigènes comestibles. (Inscription obligatoire) Atelier d’une heure, offert par Christelle Leynaert, horticultrice d’expérience, qui invite à poser un regard nouveau sur les plantes d’ici et à en identifier quelques-unes qui sont comestibles. Échange de semis et de vivaces. Les participant(e)s sont invité(e)s à profiter de cette journée pour apporter des surplus de semences, de semis ou de vivaces afin de faire des échanges, repartir avec de nouvelles variétés et partager des trucs et des conseils. ​ N’oubliez pas d’identifier vos plants! Information sur les poules pondeuses. Le propriétaire de Cocotte et Roussette parlera de l’équipement requis et des règlements en vigueur à Val-Morin pour élever ces animaux. Distribution gratuite d’arbres indigènes. Rencontre avec Julien Fortier, chercheur scientifique en aménagement riverain, pour en apprendre davantage sur le rôle des bandes riveraines, le choix des espèces à planter et la protection des arbres contre le cerf et le castor. Premier arrivé, premier servi! Distribution de plants pour le potager. Trois plants de légumes et de fines herbes seront remis gratuitement à chaque famille. De plus, une horticultrice pourra répondre aux questions sur la culture d’un potager.

Finalement, les participant(e)s pourront en apprendre plus le myriophylle à épis et déposer leurs contenants de plastique numéro 6. De plus, nous récolterons les échantillons d’eau des citoyens qui auront profité du programme d’analyse de l’eau de leur puits à prix réduit. Informez-vous sur ce programme à la Municipalité. Des prix de présence seront remis par tirage au sort aux participants et ceux-ci peuvent amener leur pique-nique.

Info : Jacob Cadieux, Directeur des loisirs, de la culture et des communications