L’art crocheté de Susan Brainerd Alain

par Ski-se-Dit

La tradition des tapis crochetés n’est pas nouvelle. Cela fait des générations que les femmes crochètent et s’expriment ainsi tout en faisant quelque chose d’utile.

Conçus il y a de cela une quinzaine d’années, les tapis confectionnés par Susan Alain sont crochetés avec des lanières de divers tissus recyclés (idéalement en laine).

À travers son art, celle-ci tente de donner une seconde vie à des objets désuets, une idée qu’elle affectionne beaucoup.

Née à Montréal, où elle a aussi travaillé, Susan Alain a suivi des cours de peinture à l’École du Musée des Beaux-Arts de Montréal en 1962. Le prix international de peinture qu’elle a ensuite gagné l’a incitée à poursuivre sur cette route. Elle a beaucoup voyagé durant les 15 années suivantes, en profitant pour toucher à d’autres sphères artistiques, comme l’illustration de livres et les textiles. Durant sa carrière, elle a présenté de nombreuses expositions solo et en groupe, dont Les femmeuses, événement réunissant 85 femmes artistes présentant leurs œuvres au profit de maisons d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, et elle a travaillé plus de 20 ans aux États-Unis.

Vous êtes conviés à sa prochaine exposition de tapis crochetés : samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2019 de 11 h à 18 h, sur le site de 1001 Pots, à Val-David, au 2435, rue de l’Église.