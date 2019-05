Spectacle de la Chorale ado à Val-David

par Ski-se-Dit

À la suite de son succès de l’automne dernier, la Chorale ado des Laurentides est très occupée en cette saison printanière. Pour commencer, elle prépare son prochain spectacle, prévu le 18 mai à 19 h à la Salle communautaire de Val-David.

« Pour fêter le printemps, nous chantons une belle variété de musique, allant de Mozart à Bigflo & Oli, en passant par Leonard Cohen et des chants traditionnels haïtiens et québécois », explique Wanda Taylor, la directrice musicale de la Chorale.

Les choristes seront encore une fois accompagnés par le band ado du Collège Laurentien, sous la direction de Samuel Mendoza.

Et cette fois-ci, il y aura une chorale invitée. Les voix heureuses de Val-David, dirigées par Isabelle Labrecque, chanteront trois chansons avec les ados.

Mais ce n’est pas tout. Le chef de chœur Louis Babin a invité les jeunes choristes à se joindre à la chorale adulte, Ô Chœur du Nord, pour deux chansons lors de leurs spectacles à Val-David les 1er et 2 juin.

« Et puis nous ferons une petite prestation dans une résidence pour aînés à Sainte-Agathe-des-Monts au mois de juin », ajoute Mme Taylor.

Les billets pour le spectacle de la Chorale ado de mai sont en vente au Magasin Général de Val-David et à la porte au prix de 15 $ pour adultes (gratuit pour les 17 ans et moins!).

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire à la chorale pour l’année 2019-20, SVP communiquez par courriel avec Wanda Taylor : [email protected]

Le spectacle est organisé en partenariat avec la Municipalité de Val-David.