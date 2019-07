Société d'histoire et du patrimoine de Val-David

Partagé par Paul Carle

Le reportage ultime de Jean-Patrice Desjardins:

Richard Blass à Val-David

Sachant ses jours comptés, Jean-Patrice nous avait confié ces documents et ce projet de reportage sur lequel il travaillait déjà depuis plusieurs mois : la mort de Richard Blass à Val-David en 1975. On est loin ici de Socrate et du Jean-Patrice humanitaire et humaniste; il avait aussi parfois ce petit côté frondeur, même un peu « trash » (on qualifiait ces fonds de poubelles de journaux « jaunes » à l’époque).

Il nous fait donc plaisir de vous présenter ce qu’il avait amassé sur le sujet. Nous ne l’avons pas enrichi, pas même réellement « travaillé ».

En souvenir de ce grand homme que fut Jean-Patrice, de cet excellent journaliste devenu historien pour nous et pour vous, dont nous nous souviendrons toujours.

On vous a quand même ajouté une petite surprise, une « glanure » de nos recherches : un autre malfrat, moins connu, un « prédécesseur », Marcel Benoît, qui avait terminé sa vie ici en 1970.

Bonne nuit Jean-Patrice.