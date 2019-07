Un (nouveau) marché d’artisans du bel objet

par Ski-se-Dit

Arts de la table :

Après avoir donné à Val-David son Marché d’été, Diane Seguin offre à Val-Morin son premier rendez-vous avec les beaux objets et les couleurs explosives de l’été, autour du plaisir incontournable de goûter. Rassembler les amis et les familles autour de la table, c’est créer une fête pour les échanges chaleureux, dont le décor est planté par les assiettes, les ustensiles, les verres, les nappes et les napperons; autrement dit, selon Diane Seguin, le plaisir de recevoir mérite qu’on mette les petits plats dans les grands, même si c’est en pique-nique. Recevoir, c’est un art qui se cultive dans la cuisine d’abord et qui se prolonge au moment de servir. On met ses plus beaux atours, pour faire honneur aux plats cuisinés, et c’est une grande tradition latine qui nous ressemble et qui favorise le sourire des invités.

Arts de la table, c’est l’art de choisir de beaux objets (pour la table, mais aussi pour soi) en compagnie de celles et ceux qui les fabriquent ou choisissent de nous les présenter.

Ainsi, les kiosques de la Féria de Val-Morin, face au Théâtre du Marais, s’ouvrent en plein été. Pour recevoir des artisans et, avec la complicité de Rouge Pin, la nouvelle boutique de Karina Marquis (rue de la Sapinière, à Val-David), les plus beaux objets créés autour de nous.

Et pour les plaisirs gourmands, sous le chapiteau, on voudra inventer son pique-nique sur de belles tablées fleuries, ou choisir de garnir son casse-croûte avec les barquettes délicieuses et raffinées du chef Olivier Rosa, du restaurant En faim chez nous, offertes à petit prix, en écoutant le jazz ou la musique douce des artistes invités.

Une nouvelle expérience d’amour de la vie, à la table à côté du Marché d’été de Val-David, puisqu’on peut s’y rendre en quelques minutes à peine : à vélo par le parc linéaire ou le chemin de la Rivière, en canot par la rivière du Nord ou en auto par la 117.

Plus d’info : marchesdici.org