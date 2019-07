Une visite guidée insolite inspirée de l’histoire et du patrimoine de Val-David

Val-David, 19 juillet 2019

La Société d’histoire et du patrimoine de Val-David (SHPVD) et la Municipalité du village de Val-David, en partenariat avec la MRC des Laurentides, présenteront le 3 août prochain une visite audioguidée inédite et audacieuse intitulée Les visiteurs qui mettra en scène le patrimoine bâti, culturel et naturel de Val-David.

Le spectacle en déambulation Les visiteurs de la compagnie française CréatureS, présentement en tournée au Québec, s’arrêtera à Val-David pour proposer une aventure immersive présentée à cinq reprises. La troupe travaillera en amont avec la SHPVD pour concevoir une visite guidée singulière, basée sur des faits réels, inspirée des légendes, des recherches historiques, sur l’architecture et les surprises géographiques de Val-David.

LES VISITEURS

Visites guidées extraordinaires sous forme de spectacle en déambulation

3 août 2019

40 MINUTES | 8 ANS ET +

5 départs du Bureau d’accueil touristique

2525, rue de l’Église, Val-David, ouvert de 9h à 17h

10h, 11h30, 13h, 15h30 et 17h

Des experts français en ufologie, spécialistes des signes ancestraux et des légendes urbaines, font actuellement une tournée pour faire la lumière sur des vestiges étranges observés dans quelques villes et villages au Québec. Après s’être arrêtée au Saguenay, l’équipe débarquera à Val-David le 3 août à la recherche de ces signes mystérieux laissés il y a des centaines d’années sur terre par des visiteurs venus des confins de l’univers. Ils seraient alors repartis en laissant des indices quant à leur possible retour…

L’équipe d’experts vous invite à parcourir avec elle le village de Val-David afin de le redécouvrir sous un angle inédit.

*Laissez-passer requis; offert gratuitement au Bureau d’accueil touristique à partir du 19 juillet 2525, rue de l’Église, Val-David, ouvert de 9h à 17h

Limite de 35 personnes par représentation.

En cas de pluie, les visites sont maintenues; apportez vos parapluies!

En cas de grosse averse, les visites peuvent être annulées sans préavis, une seule reprise le dimanche 4 août à 10h. Distribution des places de la reprise le 4 août à partir de 9h. Premier arrivé, premier servi. Les billets du 3 août ne seront alors plus valides.

LA COMPAGNIE

CréatureS est une compagnie de théâtre française composée d’artistes d’horizons et de parcours éclectiques. Grégoire Charbey, plasticien, et Hubert Jégat, metteur en scène et auteur, animent ce projet de compagnie et font converger leurs énergies dans des projets de création, des espaces de recherche associant l’art de la marionnette, l’écriture, l’image. Depuis 2001, la compagnie a présenté ses spectacles plus de 700 fois en France, mais aussi en Afrique subsaharienne, au Mexique, au Québec, à Israël ou en Slovaquie. L’échange avec les différents publics lors d’activités déambulatoires nourrit toujours leur parcours artistique.