Clair de nuit, de Marie-France Pinard

Communiqué de presse

CLAIR DE NUIT

Marie-France Pinard

Exposition solo : Espace Galerie, 200, rue Principale, espace 6, Saint-Sauveur

Rencontre avec l’artiste : dimanche 8 septembre, de 14 h à 16 h

Traverser le deuil vers une nouvelle vie, à travers de vieilles portes de bois que je sculpte et colore et auxquelles j’ajoute des objets trouvés ou fabriqués. Le tout dans la recherche de transparences et de textures. Aux murs, quelques techniques mixtes marouflées sur bois exprimant une marche graduelle vers la lumière. Parce que la vie continue.

Vous êtes convié(e)s à célébrer, le 8 septembre à 14 h; j’y serai pour vous accueillir, ainsi que les après-midis des fins de semaine pour des échanges plus personnels.

Bienvenue à toutes et à tous.