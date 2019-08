Il était sept fois le Festival des Contes maltés!

Vu le colossal succès rencontré lors de la sixième édition – bien-aimée du peuple – de « Métissé serré », les Productions artistiques régionales des Laurentides (PARL) présentent fièrement l’édition 2019 du Festival des Contes maltés qui, poursuivant son chemintissage, conserve sa veine amérindienne québécoise, ajoutant la culture africaine et plusieurs autres surprises, pour célébrer la septième année! De quoi atteindre le septième ciel avec le programme haut en couleur promis pour « Il était sept fois ».

Cette septième édition – où arts de la parole, musique, cirque et conférences se croisent – met en valeur l’Abitibi, le vendredi, avec Raôul Duguay et Renée Robitaille, célèbre l’Afrique, le samedi, avec Ilam, chanteur sénégalais, et nous éveille à la sagesse des Premières Nations, le dimanche, avec Joséphine Bacon, grande poétesse innue.

Créateurs, conteurs et poètes d’un monde imaginaire vous porteront, lors d’un voyage intemporel, au-delà des frontières. De l’Abitibi au Sénégal, en passant par le Togo et le Burkina Faso, le festival tisse et s’étend à sept ouvert!



Les Productions artistiques régionales des Laurentides vous invitent à inscrire ces dates dans votre agenda sans faute! ►►►Du 6 au 8 sept-ambre 2019, à l’église de Val-David.

Suivez la page Facebook du festival sur FB/contesmaltes pour connaître la programmation complète avec sa panoplie d’activités familiales!! Pour plus d’informations : [email protected]



Source : Nicole Davidson

[email protected]

819 322-2513

819 325-0444