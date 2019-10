18 et 19 octobre 2019 :

Un forum à votre image – un week-end pour le bel âge!

Le Comité MADA est fier de vous inviter à participer au Forum des aînés, qui se déroulera à la salle communautaire de Val-David (église) les 18 et 19 octobre 2019.

18 octobre | 8 h 30 à 15 h

Une consultation dédiée aux Val-Davidois(es) désirant participer à des ateliers, présentations et échanges autour des différents thèmes touchant l’hébergement, le vieillissement actif, le maintien à domicile et la participation sociale. Nous profiterons de l’occasion pour partager avec vous les grandes lignes du sondage portant sur les besoins de nos aînés, distribué au printemps dernier. Ce sera un moment privilégié pour faire entendre vos opinions, vos idées, vos solutions et de vous impliquer dans votre milieu de vie.

Après le bon repas qui sera fourni aux participants, une plénière résumera les ateliers, ce qui permettra d’identifier les grandes préoccupations et les actions concrètes qui pourront être mises en place avec votre précieuse collaboration.

Afin que le déroulement soit efficace, nous vous demandons de vous inscrire à l’avance. Vous pouvez le faire en ligne sur www.valdavid.com ou en appelant au 819 324-5678, poste 4228.

18 octobre | 19 h 30 | Soirée dansante

Après une journée à discuter et réfléchir, pourquoi ne pas vous délier les jambes. Notre dynamique Club des Vals-Heureux organise une soirée dansante animée par nulle autre que Daniel Fontaine. Vous pouvez apporter votre vin. Le tout débute à 19 h 30 à la salle communautaire.

19 OCTOBRE| 13 h 30 | PROJECTION DU DOCUMENTAIRE LE VIEIL ÂGE ET L’ESPÉRANCE ET ÉCHANGES AVEC LE RÉALISATEUR M. FERNAND DANSEREAU

Et pour conclure le Forum, venez assister à la projection d’un magnifique documentaire réalisé par le réputé Fernand Dansereau. Après Le vieil âge et le rire (2012) et L’érotisme et le vieil âge (2017), Le vieil âge et l’espérance complète la trilogie. Aujourd’hui âgé de 91 ans, M. Dansereau pose un regard lucide et attendrissant sur le vieillissement.

« Quand le grand âge impose la déchéance physique et quelques fois mentale, y a-t-il moyen de conserver une attitude espérante face à la vie et ses mystères. C’est la question que veut confronter le projet de film documentaire Le vieil âge et l’espérance en interpellant non seulement les spécialistes tels les gériatres, gérontologues, psychologues et philosophes, mais d’abord et avant tout l’expérience vécue des personnes âgées elles-mêmes. » (ctvm.info)

M. Dansereau a porté une grande variété de chapeaux au cours de sa longue carrière, ayant été tour à tour producteur à l’ONF au début du cinéma direct, scénariste, cinéaste de fiction et documentariste. C’est donc avec grand honneur qu’il sera parmi nous pendant et après la projection, pour échanger avec nous sur ce thème.

Notez que les places sont limitées, alors premier arrivé, premier servi.