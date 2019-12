60e anniversaire de fondation du berceau de la chanson au Québec : Butte à Mathieu

60e anniversaire de fondation du berceau de la chanson au Québec :

La butte à mathieu (1959-2019)

Nicole Deschamps

Il y a 60 ans, le 28 novembre 1959, naissait la première boîte à chansons du Québec, à Val-David.

En 1959, l’artiste GILLES MATHIEU ouvre sa boîte à chansons dans un poulailler. Très vite, un deuxième et un troisième bâtiment furent nécessaires et d’autres s’ajoutèrent pour devenir une sorte de « village culturel dans un village ». Entre 1960 et 1975, parfois jusqu’à 1000 personnes par soir venaient écouter les chansonniers, poètes ou pièces de théâtre dans la langue de chez nous, en français! Les gens et la jeunesse du Québec venaient de partout, soit par le P’tit Train du Nord, en auto, en autobus ou sur le pouce… Plusieurs touristes ou résidents terminaient leur journée de ski en allant écouter des chansons et échanger dans une atmosphère bouillonnante de gaieté et d’émerveillement. La Butte à Mathieu devint vite un lieu culturel de création, de rassemblement et de diffusion : spectacles de chansonniers, pièces de théâtre, expositions d’artistes de plusieurs disciplines, peintres, sculpteurs, céramistes, poètes, musiciens…

LA BUTTE À MATHIEU fit connaître les premiers chansonniers du Québec : Georges d’Or, Félix Leclerc, Claude Léveillée, Claude Gauthier, Gilles Vigneault, Yvon Deschamps, Pierre Calvé, Raymond Lévesque, Robert Charlebois, Renée Claude, Monique Leyrac, Marie-Josée Longchamps, Clémence Desrochers, Pauline Julien, Emmanuelle et bien d’autres. Gilles Mathieu fit connaître aussi aux Québécois les chansonniers francophones alors populaires en Europe : Mouloudji, Claude Nougaro, Guy Béart, Ricet Barrier, Anne Sylvestre…

C’était le début de la Révolution tranquille au Québec et la Butte à Mathieu en devint un lieu mythique de l’expression artistique francophone. La Butte à Mathieu contribua à propulser la naissance des boîtes à chansons à travers le Québec. La Butte devint vite un lieu incontournable pour tous les artistes et tous les amoureux des arts. Les décors de style « Butte à Mathieu », avec nappes à carreaux, filets de pêche, antiquités et chandelles sur bouteilles de chianti, se répandirent comme une traînée de poudre dans les villages du Québec, boîtes à chansons naissantes, cafés étudiants, et sous-sols privés… Aussi, entre 1959 et 1976, plusieurs artistes vinrent séjourner à la Butte, et rapidement, ils s’installèrent autour de la Butte et vinrent vivre à Val-David ou dans les villages avoisinants. D’autres artistes, déjà installés ou ayant un chalet dans les environs, se regroupèrent dans cet élan artistique. Vers la fin des années de la Butte, les organisations telles les Créateurs associés et l’Atelier de l’île de Val-David structurèrent et permirent la poursuite de cette vitalité et cette créativité artistiques. Aujourd’hui, de nouvelles générations d’artistes, commerçants, organisations culturelles et structures municipales font de Val-David un village où les arts et la culture se renouvellent sans cesse au fil des générations.

En hommage à la Butte à Mathieu et à son fondateur, et en hommage à l’histoire et au patrimoine de Val-David, plusieurs citoyennes et citoyens souhaitent depuis plusieurs années un lieu permanent d’exposition de la Butte à Mathieu, à Val-David, avec les artefacts et décors authentiques qui sont toujours conservés et en attente.

———————————————————————

Source, documentation et photos :

Nicole Deschamps, cinéaste et collaboratrice aux archives et projets depuis l’an 2000

[email protected], 450 712-0884,

en collaboration avec Gilles Mathieu.