L’Astrologie est un art, l’horoscope, une fantaisie de l’Artiste!

Pour ce Janvier 2020 voici un mini-climat annuel. Par la suite, je vous reviens, comme d’habitude, avec les horoscopes mensuels.

Bonne année à tous ceux et celles qui préservent la mémoire de notre village, demeurant ainsi les gardiens du terroir de notre culture et nos racines!

Bélier

Si vos proches et votre entourage pensaient vous connaître, ils auront fait fausse route car à compter de maintenant vous retrouvez vos forces légendaires : « Dynamisme, action, énergie et courage. » Or, cette influence agira tout au long de l’année, que ce soit au niveau santé —enfin, vous prenez soin de vous— affaires, finances et vie sentimentale, donc fini les compromis ! Par ailleurs, n’ayez crainte des revirements quels qu’ils soient car comme dit la chanson : What goes up must come down ! Rechargez vos batteries et, foncez !

Taureau

Uranus, la planète de l’imprévu, de l’évolution et du progrès, transite votre Soleil pour les douze mois à venir et comme elle vous est favorable, attendez-vous à des changements qui seront des plus bénéfiques dans tout ce que vous entreprendrez que ce soit dans les études, les voyages, les finances la vie sociale et les amours : « À vous d’en profiter ! »

Gémeaux

Une Belle Éclaircie planétaire trône au-dessus de vos têtes : Profitez de cette ouverture céleste pour reprendre contrôle de votre santé, de vos affaires et de vos amours ! Si 2019 vous a boudé, 2020 vient à la rescousse dans vos relations comme dans votre vie sociale et sentimentale : Satisfaction dans presque tous les domaines : Enjoy !

Cancer

Comme vous avez toujours materné vos proches, ce sont vos proches maintenant qui vous prendront en charge si vous daignez accepter l’aide qu’ils vous offrent. Ainsi, vous ferez de la place pour de nouvelles connaissances qui sauront apprécier vos valeurs naturellement curatives des besoins et blessures des autres !

Lion

Jusqu’à fin Mars 2020 le travail et les relations professionnelles demeurent stables et votre résistance physique s’améliore par un bon régime alimentaire et de vie. Par la suite, le climat s’alourdit dans vos relations et contrats d’affaires; un allègement est nécessaire si vous voulez y voir clair et trouver ce qui ne fonctionne pas. Heureusement, de nouveaux horizons se dessinent avec plein de tâches à accomplir qui satisferont pleinement vos attentes.

Vierge

La planète Jupiter transitera en aspect harmonique à votre Soleil natal pour toute l’année : La chance ne vous lâchera pas sur le plan financier ainsi que dans des propositions absolument inattendues dont vous obtiendrez des satisfactions certaines. Il est aussi probable que vous décidiez de faire des rénovations domiciliaires ou, encore, tout simplement de déménager…

Balance

Quel que soit votre statut social, des changements radicaux s’imposent au niveau professionnel et domiciliaire : Soit vous quittez votre emploi soit vous déménagez, vendez ou achetez une maison. Donc, 2020 vous force à prendre des décisions que vous aviez misent en veilleuse du fait que vous craignez les changements. Or, croyez-le ou non, le temps est justement aux changements quels qu’ils soient et peut-être le ménage « à grandeur » de vous- même ou d’la maison …?

Scorpion

Si vous êtes jeune, vous paraîtrez plus vieux et, si c’est le contraire, vous paraîtrez plus jeune… Donc, oubliez votre âge et vivez votre temps de MAINTENANT et, le plus important de votre MAINTENANT, c’est vous-même et rien d’autre : Votre santé d’abord et avant tout; le reste est GRATUIT !

Sagittaire

De l’argent, de l’argent et, toujours plus d’argent; mais ce n’est pas ce qui vous enrichira ou vous guérira de votre soif du pouvoir… car votre puits énergétique s’en va sur le fond : Vous êtes fatigué et l’aide de quelqu’un vous fait besoin : Demandez et vous recevrez !

Capricorne

C’est votre année chanceuse : Le doute et le pessimisme font place à l’audace et à l’optimisme ! Par contre, malgré une excellente vitalité et le goût de vivre, vous avez envie de faire des choses nouvelles, de vous remettre en forme et, la planète Jupiter vous invite à prendre soin de votre santé, de recycler vos forces, vous transformer et vous moderniser : Bye bye routine ! C’est aussi le temps d’assumer vos responsabilités professionnelles et familiales, de réaliser vos plans et vos objectifs intimes… Tout ça, dû à la transformation de vos idées et vos concepts de vie et votre besoin profond de renouveau; phase excellente pour voyager à l’étranger.

Verseau

La planète Jupiter vous apporte protection dans toutes éventualités négatives que ce soit au niveau travail, vie sentimentale ou votre santé. Le message astral est celui d’éviter la procrastination et de prendre les décisions rapidement si vous voulez vraiment arriver à vos fins et réaliser vos défis. Financièrement, vous n’avez rien à craindre car, justement, cette planète Jupiter vous accompagne pour les quatre prochaines années dans tous les domaines : Si vous êtes accroc de la loto, miser sur les billets Astro… Bonne chance !

Poissons

À compter de fin Février le ciel vous envoie ses largesses et, si vous avez vécu des problèmes de santé au cours des deux dernières années, quel que soit votre âge, vous revoilà en pleine forme et à l’aube d’une jeunesse éternelle ! Donc, depuis le moi de Mars jusqu’à fin Décembre 2020 vous bénéficiez de pleins d’appuis, de protections et d’amis sincères confiants et précieux, vous libérant de toutes les complications majeures qui retardaient votre évolution matérielle et sociale jusqu’ici. C’est là votre récompense pour l’aide que vous avez vous-même apportée – malgré la maladie – aux autres !

Cyril Lepage

Astrologue

819-322-2152

[email protected]