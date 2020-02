Amorce d’une démarche de citation municipale

Maison Joseph Bélisle,

1486, chemin du 7e rang, lac Paquin, Val-David

Dans le contexte du centenaire du village qui arrive à grands pas, et appuyé en ce sens par le Comité organisateur des commémorations de l’événement, la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David veut proposer au conseil municipal l’ouverture d’un dossier sur la citation (l’équivalent du « classement » au provincial) de la maison de Joseph Bélisle au lac Paquin.

Quelques mots sur Joseph Bélisle. Arrivé ici dans la première vague des colons en 1852, Joseph Bélisle devient rapidement un citoyen notoire et indispensable. Il sera élu le premier maire de la toute nouvelle municipalité de Ste-Agathe en 1862. Il donnera un terrain permettant la construction de la première école du territoire en 1863 et deviendra de facto commissaire scolaire. Il est cependant plus connu comme meunier; il achète en 1878 les moulins sur la rivière du Nord et en développe la capacité motrice. L’arrivée du train en 1892, lorsque le bois devient une véritable industrie sur notre territoire, amène la construction de la gare de Belisle Mills, offrant ainsi un mode de survie nouveau à nos colons; un hameau apparaîtra autour de cette gare et un village en naîtra en 1921. Ce premier village sera nommé Saint-Jean-Baptiste-de-Belisle, rappelant sa contribution. Ce vocable perdurera jusqu’en 1944, où il deviendra officiellement Val-David.

Quant à la maison de Joseph Bélisle, située sur le lot original 6A, elle est tout simplement le plus vieux bâtiment encore debout au nord de Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Bien qu’elle ait subi quelques modifications au cours des décennies, son état général et sa qualité architecturale sont exceptionnels dans la région et uniques dans notre village, grâce aux investissements et au travail de Réjean Paquin. Les images suivantes montrent l’intérieur actuel de l’édifice.

Nous croyons donc que la citation possible du bâtiment devrait toucher aussi bien l’extérieur que l’intérieur du bâtiment.

Nous nous ferons un plaisir de rencontrer le conseil municipal pour exposer plus en détail le dossier historique et architectural de la maison Joseph Bélisle; notez qu’on peut déjà trouver plus d’information sur le site de la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David aux pages suivantes :

https://histoirevaldavid.com/les-moulins-a-eau-du-village/

https://histoirevaldavid.com/la-maison-joseph-belisle/

Nous espérons que dans le contexte des commémorations du centenaire, la Municipalité pourra donner suite à la reconnaissance de cette pièce importante de notre patrimoine, probablement la plus importante. Si le conseil municipal décidait de donner suite à notre proposition, il faudrait bien entendu émettre les avis nécessaires, et constituer, au sens de la Loi sur le patrimoine, un Comité local du patrimoine… Nous nous ferons bien entendu un plaisir de siéger, au besoin, à un tel comité.

En espérant avoir suscité votre intérêt, nous espérons bien entendu une amorce rapide de ce processus.

Paul Carle, président

Société d’histoire et du patrimoine de Val-David

1312, chemin du 8e rang

514 220 3184

[email protected]