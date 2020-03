David Goudreault – Au bout de ta langue

C’est samedi 29 février, à 20 h, que la Salle ANM recevra un David Goudreault plus en forme que jamais dans Au bout de ta langue. Un spectacle unique que personne n’est prêt d’oublier!

Seul en scène, Goudreault partage son amour de la littérature québécoise par l’humour et la poésie. Ce spectacle a remporté plusieurs prix et conquiert toujours de nouveaux publics. Il s’agit d’un bon spectacle qui fait sourire, qui touche droit au coeur… et qui donne sacrément envie de lire et d’écrire. Avec Goudreault, les spectateurs ont eu droit à un extrait de La course à l’amour, roman jeunesse publié à La Courte Échelle, à la poésie d’Yves Boisvert, de Gaston Miron et de Baudelaire, aux textes de Jack Kerouac… et évidemment à des textes signés Goudreault, dont un magnifique ode à Sol – « slameur avant le temps ».

L’artiste a sur scène devant lui une « corde à poèmes », sorte de petite corde à linge sur laquelle sont accrochés des textes, qu’il choisit pour les lire pendant la prestation. Si on suit un peu sa carrière, on sait que l’improvisation ne lui fait pas peur. Et pour prouver qu’il n’est pas rouillé, il a à deux reprises improvisé des poèmes avec des mots suggérés par les spectateurs pendant la soirée. À voir absolument!