Metro Val-David remet deux bourses Croque Santé de 1 000 $

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que M. Michel Vincent, propriétaire/propriétaire franchisé du Metro Val-David, a remis deux bourses Croque Santé de 1 000 $ chacune à l’école Saint-Jean-Baptiste et au pavillon Sainte-Marie pour la réalisation de leurs projets visant à promouvoir les saines habitudes alimentaires chez les jeunes, et plus particulièrement l’augmentation de la consommation des fruits et légumes.

Les deux bourses de 1 000 $ chacune permettront aux écoles de mettre sur pied le projet sorbet en folie! ainsi que le projet Les mini-chefs en action. « Nous sommes très heureux d’encourager les initiatives en matière de saine alimentation en milieu scolaire. Les projets mis sur pied grâce au programme Croque Santé de Metro démontrent aux enfants qu’il est simple et agréable de bien manger, afin de les aider à développer des habitudes de vie saines le plus tôt possible », a commenté M. Vincent, propriétaire/propriétaire franchisé du Metro Val-David.

À propos de Croque Santé

Le programme Croque Santé a été mis sur pied en 2012 par Metro. Il vise à promouvoir les saines habitudes alimentaires chez les jeunes, et plus particulièrement à augmenter leur consommation de fruits et légumes, reconnus pour être à la base d’une alimentation saine. Avec le Programme Croque Santé et ses 1 000 bourses de 1 000 $ remises aux écoles du Québec chaque année, Metro espère démontrer aux jeunes qu’il est simple, agréable et savoureux de bien manger et de les encourager à adopter le plus tôt possible des habitudes de vie saines qui les accompagneront toute leur vie.