À ne pas manquer, le 4 avril à 15 h : Jocelyne Aird-Bélanger

Dans le cadre de son exposition en cours :

Jocelyne Aird-Bélanger présentera son travail et de sa démarche à l’Atelier de l’Île, le 4 avril à 15 heures

Au cours d’échanges avec le public, l’artiste évoquera son parcours, sa démarche, sa recherche en illustrant ses propos avec quelques-unes de ses estampes et de ses livres d’artiste.

En travaillant longtemps sur la mémoire oublieuse et parfois trompeuse, les souvenirs plus ou moins fidèles, la présence du passé dans nos vies, des images ont pris forme et les mots se sont par la suite imposés dans ses gravures et dans ses livres d’artiste. Elle a cherché à fixer sur des plaques de zinc ou de cuivre, la qualité graphique unique de l’écriture manuscrite de familiers ou d’amis puis de poètes, passant ainsi de l’intime et du personnel à l’universel.

Au cours de sa carrière qui s’étend sur plus de 45 ans, elle a réalisé un grand nombre d’estampes et de nombreux livres d’artistes collectifs avec un ou plusieurs poètes. Ce fut alors l’occasion d’une mise en commun créatrice unique où le texte et l’image s’enrichissent mutuellement. Elle a également réalisé plusieurs livres d’artiste individuels en eau-forte dont RITUELS D’AMÉRIQUES avec le poète Jean-Paul Daoust (livre qui s’est mérité le Prix international Saint-Denys Garneau) et travaille actuellement à créer des livres plus personnels avec ses images et ses textes. La création de livres d’artiste permet de joindre l’image aux mots sans que l’un n’illustre ou n’explique l’autre : c’est un travail de découverte et de connivence, une aventure toujours renouvelée au pays sans limite des arts du livre.

www.jocelyneaird-belanger.blogspot.com

www.carrefourdesartsdulivre.blogspot.com