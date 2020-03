Notre potion magique : Bières du Québec

Bières du Québec

Johann Plourde,

chroniqueuse bières et découvertes

Diplômée de l’École hôtelière de Sainte-Adèle en sommellerie, j’ai vu mon intérêt pour les bières du Québec se développer à travers mon apprentissage sur les vins des pays du monde.

C’est avec grand plaisir que j’écris ma toute première chronique pour ce journal afin d’y partager ma passion pour celles-ci ainsi que mes découvertes sur les produits locaux que j’utilise pour cuisiner avec simplicité. Toujours en cherchant les accords, je vous présenterai différentes bières, leurs caractéristiques et particularités ainsi que leur provenance.

Bien que les microbrasseries voient le jour partout au Québec, et ce, de façon fulgurante, ma mission est de vous trouver une bonne bière à prix raisonnable, que vous preniez plaisir à la déguster, l’accompagner avec un mets ainsi que découvrir l’histoire qui se cache derrière cette bonne fameuse broue.

Sans plus tarder, voici donc ma chronique pour le mois de mars. Le printemps taillera sa place dans quelques semaines J

Ma routine préférée est d’aller me balader dans les différentes épiceries afin d’y trouver de nouveaux produits. Étant dans le domaine de la restauration, j’ai souvent la possibilité de croiser des visages familiers, alors je profite de l’occasion pour échanger quelques mots.

Un sujet peu abordé mais qui nécessite une grande attention : le « sans gluten ». Au-delà de l’intolérance, il y a les allergies. Que ce soit aux céréales ou aux houblons, il y a malheureusement bon nombre de personnes qui en souffrent. Je me suis donné comme mission de trouver une bière sans gluten, sans blé et sans orge.

Avec grand bonheur, j’ai découvert la Microbrasserie Nouvelle France et son inspirante histoire.

Un père de famille musicien qui voyage et se donne en spectacle en salle assez particulière, dans les Microbrasseries de la Belgique! Encouragé par ces confrères du pays, cet artiste se lance donc dans l’aventure de créer sa propre bière, ici dans la région d’Alexis-des-Monts.

À la fin des années 1996-1998 un flot de fûts voit le jour mais ne brille de popularité qu’à l’an 2000, car Marc Lessard est alors découvert par la Fondation de la maladie de cœliaque et, accompagné de sa femme Martine, devient premier brasseur et producteur de la bière miracle.

En 2004, la famille s’agrandit et le projet de la Malterie Nouvelle France prend forme. De plus, c’est en 2010 que la Ferme Nouvelle France produit officiellement son propre grain.

Je vous présente Messagère Blonde. À 4,7% d’alcool, cette bière a des allures de champagne. Au visuel, une couleur jaune brillante la décrit plutôt bien. Sa mousse prend la forme d’une délicate dentelle, laissant éclater ses bulles avec une grande finesse. Le nez dégage un doux parfum de miel accompagné d’un bouquet d’agrumes. En bouche, eh bien, un goût tout à fait raffiné! Élaborés avec complexité comme un vin, ses malts innovateurs de riz, de sarrasin et de millet (germe de son) rendent chaque gorgée particulière. Bien sûr, selon le verre dans lequel vous déciderez de la déguster, son goût évoluera et s’ajustera à la température ambiante. Je vous conseille un verre à vin, et même, osez la flûte ;-). Seule ou accompagnée de fromages à pâte molle en canapé, cette bière saura plaire même à ceux qui sont plus ou moins amateurs. Changez votre vin blanc pour cet alcool effervescent avec un filet de truite ou de saumon sauce beurrée ou crémeuse aux fines herbes sur purée de légumes racines bien colorés.

Je tiens à souligner qu’il a été possible d’écrire cette chronique grâce à la grande collaboration de François Eugène Lessard, vice-président de la Microbrasserie Nouvelle France, qui a gentiment accepté de m’accorder un entretien téléphonique, m’expliquant l’importance d’un travail bien fait et partageant sa grande passion et ses valeurs tant personnelles que professionnelles et débordant de fierté!

Il faut plusieurs années de recherche, une machinerie particulière et une manipulation hors pair pour fabriquer ce style de bière, depuis plus de 20 ans, et ce, sans incidents. Reprenant le flambeau avec son frère William, ils assurent ensemble un suivi adéquat à ce grand succès québécois.

Certifiée biologique, cette microbrasserie est donc un musée, une boutique ainsi qu’une salle d’évènement.

« De la terre à votre verre », un slogan plus qu’intéressant! Bravo et longue vie à cette entreprise!

Santé, dégustez et partagez!