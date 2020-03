Produits cosmétiques biologiques

ou produits cosmétiques traditionnels?

(2e partie)

Marlène Gosselin

Institut Marlène

Pour faire suite à mon article de février sur les produits cosmétiques biologiques versus les cosmétiques traditionnels, voici un questionnaire pour alimenter votre réflexion :

Vrai ou faux?

Les produits biologiques sont meilleurs pour la santé.

Toutes ces réponses!

Le produit cosmétique classique renferme des additifs qui peuvent avoir d’éventuels effets néfastes sur la santé. Dans ces catégories, on retrouve entre autres les conservateurs (parabène, triclosan), les nanoparticules (silice, oxydes de zinc et de fer), les molécules issues de la pétrochimie (hydroxyanisole butyle, parfums synthétiques). Ces composés sont reconnus pour possiblement augmenter le risque de divers cancers et maladies. Par contre, ces additifs disparaissent lentement mais sûrement pour laisser la place à des molécules plus naturelles et sans danger pour la santé de la peau.

Les produits biologiques ne contiennent pas ces substances. Par contre, ils peuvent renfermer des huiles essentielles qui ne sont pas sans risques pour la santé. Si elles sont mal utilisées, elles peuvent représenter un risque d’intoxication entraînant des troubles endocriniens ou neurologiques. Soyez extrêmement prudent si vous utilisez des produits faits « maison »; comme il n’y a aucun contrôle-qualité strict comme en laboratoire, les bactéries, moisissures et ingrédients mal dosés prolifèrent et peuvent vous apporter beaucoup plus de désagréments que de bienfaits!

Vrai ou faux?

Les produits biologiques coûtent plus cher.

Faux

L’écart de prix entre les produits vient surtout de l’innovation, de la recherche et du marketing, qu’ils soient bios ou non. Les matières premières issues de l’agriculture biologique sont plus chères (25 % de +), par contre, la part de ces matières premières dans le coût total d’un produit est limitée.

Vrai ou faux?

Les produits biologiques ne contiennent que des matières végétales.

Faux

Un produit cosmétique peut être dit biologique s’il contient au moins 95 % de matières naturelles ou d’origine naturelle. Ces matières peuvent être d’origine végétale (huiles et beurres végétaux, extraits de plantes, etc.) ou animale (cire d’abeille, miel, lait, etc.). Donc, à l’intérieur du 5 % restant, il peut aussi y avoir des matières d’origine pétrochimique.

Vrai ou faux?

Les gammes de produits biologiques sont plus restreintes.

Vrai

Étant fabriqués et distribués par des entreprises de très petite taille, les produits sont souvent relativement identiques et utilisent les mêmes recettes. L’innovation est plutôt restreinte, le stockage de matières premières végétales est sensible et l’approvisionnement suit une certaine saisonnalité. Voilà les principales raisons qui limitent les gammes traditionnelles à vouloir intégrer les produits bios, soit la complexité de gestion de la matière première.

Vrai ou faux?

Les produits biologiques sont moins allergisants.

Faux

Une allergie est une réaction exagérée de l’organisme face à un composé considéré, à tort, comme dangereux. Il s’agir d’une réponse du système immunitaire qui déclenche une réaction inflammatoire accompagnée des signes classiques, soit : rougeurs, sensation de chaleur, gonflement. Les végétaux renferment plusieurs molécules allergisantes eux aussi, donc ils ne peuvent pas être considérés comme moins allergisants que les cosmétiques conventionnels. Cela dépend de la tolérance de chaque individu par rapport aux ingrédients contenus dans le produit cosmétique.

En conclusion, tout n’est pas blanc ou noir, il y a une grande zone grise et chaque type de produit, qu’il soit biologique ou classique, a ses avantages et ses inconvénients. Les produits biologiques ont un avantage très important : leur impact environnemental est moindre que celui des cosmétiques classiques. Il est nécessaire d’avoir une approche écoresponsable globale qui implique une préservation et une gestion durable des matières premières. Et je peux vous confirmer que déjà, sur le marché québécois, nous avons la chance de retrouver ce maillage entre le cosmétique classique et bio. Ces deux mondes en cosmétique nous apportent des produits efficaces, sans danger pour la santé de la peau et avec moins d’incidence sur l’environnement.

Bon printemps!

Réf. : Les nouvelles esthétiques, nov.-déc. 2019

www.moncornerb.com

www.encyclo.ecolo.com