Une journée pour les femmes

La Journée internationale des femmes, officiellement tenue le 8 mars dans toutes les capitales, villes et villages du monde, est ce jour dans l’année où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux divisions, qu’elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. C’est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées, et surtout, de préparer l’avenir et les occasions qui attendent les futures générations de femmes.

Mais depuis 100 ans, des restrictions légales ont empêché 2,7 milliards de femmes d’accéder aux mêmes choix que les hommes en matière d’emploi. Moins de 25 pour cent des parlementaires étaient des femmes en 2019. Mais dans une société qui se robotise de plus en plus et de plus en plus vite, quelle sera la place des femmes?

