Chronique 14

Nous sommes obligés de revoir le modèle économique actuel

Yves Nantel

Note introductive : Alors que j’écrivais ce texte, en isolement volontaire avec ma conjointe, j’ai ressenti un certain malaise à rédiger cette chronique alors que nos esprits n’en ont que pour la pandémie de la COVID-19. Après réflexion, j’ai conclu à la pertinence de continuer avec vous la réflexion sur les moyens de contrer le réchauffement climatique. Ce dernier n’étant pas en quarantaine, il continuera à constituer le plus grand défi à relever encore longtemps.

Pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 ºC d’ici la fin du siècle, « il faudrait modifier rapidement, radicalement et de manière inédite tous les aspects de la société ». Avez-vous l’impression que nous sommes en voie de réaliser ces modifications radicales auxquelles nous convie le GIEC?

Sûrement pas après avoir réalisé que le Canada a diminué ses émissions de GES de seulement 2 % depuis 2010 et que le Québec n’en a réduit que 8,7 % depuis 1990. Comment arriver à la cible de 37,5 % d’ici 2030?

Malgré les mesures appliquées, les gouvernements ont échoué. Leurs plans n’ont pas donné les résultats escomptés. Nous verrons dans cette chronique une voie plus globale à explorer pour diminuer les GES et pour rétablir l’équilibre entre la satisfaction des besoins de l’humanité et celle des capacités de la planète.

L’économie linéaire est un fiasco

Une piste intéressante à considérer est de mettre en place un nouveau modèle économique qui remplacerait le modèle actuel qualifié d’économie linéaire par un modèle d’économie dite circulaire. Ce dernier modèle est déjà en expérimentation depuis quelques années dans des pays comme la France, l’Allemagne, la Chine, et plus récemment au Québec. Tout d’abord, caractérisons ce qui est dominant dans notre système économique actuel, soit sa linéarité.

La finalité du système linéaire est de produire et de « vendre à tout prix », culminant vers une croissance infinie. La mécanique de ce système est ainsi structurée que, de l’extraction des matières premières à la transformation en produits finis, à leur commercialisation et utilisation par les consommateurs, il en résulte le gaspillage des ressources utilisées, la pollution, des déchets ingérables et le réchauffement de la planète.

La conclusion que l’on en tire aujourd’hui est qu’il faut trouver une option de rechange à ce modèle économique. Ceci est encore plus évident quand on considère que ce système devra nourrir 2,5 milliards de bouches supplémentaires d’ici 2100. Mais par quoi le remplacer?

L’économie circulaire offre des perspectives intéressantes

Ce n’est pas d’aujourd’hui que l’on cherche des moyens de rendre notre économie compatible avec la satisfaction des besoins tout en respectant la planète. Pensons au système coopératif, à l’économie sociale, au commerce équitable.

Aujourd’hui, la réalité, de plus en plus évidente, de l’échec de notre système économique de type linéaire nous oblige à penser à d’autres solutions, et l’économie circulaire pourrait en être une. Elle demande l’implication de tous les acteurs sociaux (entreprises, institutions publiques, consommateurs) et à toutes les échelles, du local à l’international.

L’économie circulaire se veut une nouvelle façon de produire et de consommer afin d’économiser les ressources naturelles, de répondre aux besoins essentiels des personnes, et de limiter au maximum les conséquences sur l’environnement. La finalité est de ramener la capacité de production de la planète à sa capacité naturelle tout en satisfaisant aux besoins des humains qui y vivent.

Selon ce schéma[1], l’économie circulaire se développe sur deux grands axes, à savoir REPENSER et OPTIMISER LES RESSOURCES, et elle s’articule autour d’une douzaine de stratégies.

REPENSER le système de production de façon à réduire radicalement la consommation des ressources naturelles (minéraux, métaux, énergies fossiles, etc.) et de préserver les grands écosystèmes (terre, mer, air et vie). Pour cela, il faut : a) intégrer cet objectif dans le bureau des ingénieurs dès la conception des produits, b) utiliser le moins possible de ressources nouvelles, c) s’assurer de l’efficacité maximale des procédés, d) travailler de concert avec les partenaires du milieu, etc.

Puisque 62 % des GES sont émis durant les phases d’extraction et de transformation des ressources, ainsi que lors de la fabrication des produits[2], cet axe implique particulièrement la responsabilité des entreprises.

OPTIMISER les biens produits s’articule autour de trois catégories de stratégies dont la première vise à utiliser les produits plus fréquemment (par le partage, le covoiturage, la collaboration entre entreprises locales). La deuxième vise à prolonger la durée de vie des produits par la réparation et l’entretien, le don, la revente, ou encore en changeant notre approche aux biens en délaissant la possession individuelle pour l’usage par location. La troisième vise à donner une nouvelle vie aux ressources par le recyclage ou le compostage, entre autres.

Toujours selon Circle Economy, à l’échelle mondiale « de tous les minéraux, des énergies fossiles, des métaux et de la biomasse que nous extrayons, seulement 8,6 % sont recyclés ».

L’idée est de faire circuler, d’utiliser au maximum les ressources impliquées dans la fabrication des biens. Plus encore, c’est de laisser sous terre le maximum de ressources de façon à préserver l’environnement (pensons GES) et à satisfaire les besoins essentiels de l’humanité pour le futur.

Sans se substituer aux autres mesures de réduction des GES, l’économie circulaire, appliquée à toutes les échelles, pourrait s’avérer efficace dans l’atteinte de cet objectif.

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles

En plus des mesures déjà en place, le gouvernement du Québec commence à énoncer des éléments de son programme qu’il nous a promis pour le début de 2020. Sa Politique de gestion des matières résiduelles accompagnée d’un Plan d’action pour 2019-2024[3], ainsi que l’élargissement de la consigne des contenants en plastique, métal, verre utilisent des stratégies de l’économie circulaire. De plus, il prépare une modification à la Loi sur la protection du consommateur visant à baliser le phénomène de l’obsolescence programmée.

Ce sont des éléments qui s’inscrivent dans l’économie circulaire mais en s’y intégrant par la lorgnette de la fin de vie des produits : les matières résiduelles et le prolongement de la vie des produits.

Même si on parle de fin de vie des produits, on parle aussi de leur naissance en rendant certaines entreprises responsables de l’empreinte écologique de leur production rendue en fin de vie. En effet, en fixant des objectifs de réutilisation, de recyclage, de diminution de matières à enfouir et en sanctionnant par des amendes l’absence d’atteinte des cibles, le gouvernement oblige l’écoconception prévue dans le circuit de l’économie circulaire.

Si le Plan est muet sur des cibles précises de réduction de GES (on parle plutôt de potentiel de résultats par secteurs), il implique sa révision annuelle, manifestant ici une préoccupation d’atteinte de résultats. Allons-nous, comme escompté au Québec, réduire notre empreinte écologique de 25 Mt éq CO 2 d’ici 2030? C’est à suivre de près.

[1] Après avoir consulté les schémas de plusieurs pays, j’emprunte celui de l’Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire (EDDEC) du Québec, élaboré en 2018 en collaboration avec Recyc-Québec.

[2] Source : Circle Economy, Circularity Gap Report 2020, janvier 2020.

[3] Politique québécoise de gestion des matières résiduelles – Plan d’action 2019-2024, gouvernement du Québec, février 2020.