Alloprof lance un recueil des principales notions à maitriser pour la rentrée

Alloprof lance un recueil des principales notions scolaires

à maitriser pour la rentrée de septembre

Dans le contexte particulier de l’école à distance pour une grande partie des élèves du Québec, Alloprof lance un recueil des principales notions à maitriser au primaire et au secondaire pour terminer l’année 2019-2020. Une dizaine d’apprentissages sont ciblés par année scolaire et matière et des ressources sont proposées pour favoriser l’acquisition de chacun.

Depuis plusieurs semaines, Alloprof reçoit des messages de jeunes qui craignent de ne pas être prêts pour la prochaine année, une inquiétude également partagée par de nombreux parents. Pour répondre à cette préoccupation, Alloprof a fait équipe avec l’Association des Orthopédagogues du Québec (ADOQ) et la Chaire UNESCO de développement curriculaire de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) pour établir une liste de notions incontournables que les élèves doivent maitriser à la fin de leur année scolaire afin de passer le plus sereinement possible au niveau suivant. L’organisme a par la suite ciblé ses meilleures ressources pour intégrer ces apprentissages, telles que des vidéos et des exercices. Les listes sont enfin complétées par des ressources extérieures validées par les didacticiens et les orthopédagogues associés au projet.

« La situation est inédite pour les ados et enfants du Québec et nous sentons qu’ils ont besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour retrouver la motivation et la confiance en leur capacité à réussir. Nous voulons les épauler, ainsi que leurs parents, en leur indiquant où investir leurs énergies de manière judicieuse pour qu’ils attaquent l’année à venir avec assurance », résume Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d’Alloprof.

Par exemple, l’élève à la fin de sa 2e secondaire doit maitriser des opérations comme l’addition ou la multiplication d’expressions algébriques. Cet apprentissage est très important puisqu’il sera réinvesti à répétition dans les cours de mathématique de 3e, 4e et 5e secondaire.

« Nos enseignants, les orthopédagogues de l’ADOQ et les didacticiens de l’UQAM ont travaillé fort pour identifier les notions scolaires incontournables pour consolider les apprentissages de l’année. Avec ces listes écourtées, nous souhaitons motiver les jeunes et leurs parents, et éviter qu’ils se sentent submergés, explique le porte-parole. Il est aussi important de souligner que les listes seront bonifiées au fil des prochaines semaines. En cette année très particulière, les mois de juillet et aout seront propices aux révisions en vue d’une rentrée réussie. »

Consultez le recueil des top notions scolaires pour septembre par niveau et matière :

pour le primaire : aprof.ca/topnotionsprimaire

pour le secondaire : aprof.ca/topnotions

Pour accéder à l’ensemble des notions des programmes et consolider tous les apprentissages de l’année, Alloprof invite les élèves et leurs parents à consulter ses répertoires de révision.

Les enseignants d’Alloprof encore plus disponibles

L’organisme invite d’ailleurs les élèves et leurs parents à communiquer avec ses enseignants s’ils rencontrent des difficultés. Rappelons qu’afin de s’ajuster aux besoins changeants pendant la situation particulière liée à la COVID-19, Alloprof a prolongé ses heures d’ouverture du lundi au jeudi de 9 h à 20 h, et le vendredi de 9 h à 17 h. Au total, les enseignants d’Alloprof sont maintenant joignables 52 heures par semaine au lieu de 12. L’organisme est également prêt à maintenir l’accès à ses enseignants pendant l’été.

À propos d’Alloprof

