La chronique végétalienne de Sophia St-Hilaire :

les indispensables du garde-manger végétalien

Cuisiner et manger, c’est émotif! On cherche souvent à modifier un plat traditionnel avec des ingrédients d’origine végétale pour y retrouver le goût de notre enfance. Pour réussir ces modifications et cuisiner de bons plats végétaliens, il suffit d’acquérir des techniques et des tours de main et d’avoir les bons ingrédients dans son garde-manger. Voici quelques astuces et substitutions pour réaliser une cuisine végétalienne goûteuse…

Le goût du fromage : la levure alimentaire est l’ingrédient idéal pour remplacer le fromage grâce à sa saveur relevée très umami. Je mélange la levure avec des noix concassées et de la poudre d’ail et j’en saupoudre mes pâtes ou ma salade César. C’est délicieux!

L’apport protéiné : les légumineuses sèches ou en conserve remplacent bien la viande pour ce qui est des protéines et de la texture. Utilisez des lentilles dans un pâté chinois, par exemple. Ajoutez-y des oignons et des champignons hachés et sautés pour obtenir des lentilles encore plus savoureuses.

La crème : j’ai un faible pour les sauces crémeuses. Je garde toujours du lait ou de la crème de noix de coco en conserve dans mon inventaire. J’en utilise régulièrement pour faire une sauce rosée ou un bon cari de légumes. Pour obtenir plus d’onctuosité, je rajoute une bonne dose de beurre de sésame (tahini)!

Le goût fumé : j’ai toujours été une grande fan du goût fumé! Il suffit d’ajouter quelques gouttes de fumée liquide pour obtenir une saveur explosive de BBQ. C’est aussi idéal dans les marinades pour apprêter le tofu, le tempeh ou même les légumes crus. J’en ajoute aussi dans ma soupe à l’oignon ou encore dans ma fameuse recette de burger végé.

Voici donc quelques ingrédients essentiels dans mon garde-manger végétalien :