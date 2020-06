Célébrons le début du déconfinement :

Une remise en forme gustative avec FARNHAM ALE & LAGER

Johann Plourde

chroniqueuse bières et découvertes

Maintenant que nous avons la possibilité de nous rassembler de façon respective, pourquoi ne pas déguster une petite brune sur le bord du BBQ? Voici ma découverte de la Microbrasserie Farnham, située en Estrie.

J’en ai dégusté plusieurs, toutes aussi bonnes les unes que les autres, mais j’ai choisi la Ale Brune Britannique, car pour une bière brune, j’ai grandement apprécié sa douceur, rien de lourd comme texture, bulles fines et un mélange parfait d’arômes subtils et délicats.

Elle est à base de malt, biscuit, caramel foncé, chocolat et malt pale anglais, choix de houblon provenant du Royaume-Uni, dont le Fuggle, qui est très populaire. Grâce à ces mélanges bien réfléchis, on obtient un goût satisfaisant. Comme le malt (céréale) et le houblon sont les bases premières et importantes dans la fabrication de la bière, en connaître les qualificatifs nous éclaire dans nos préférences lorsque nous choisissons de nous aventurer dans les couleurs de celles-ci. Par exemple, pour les bières rousses ou ambrées, le choix des malts influencera bien sûr la couleur mais aussi les saveurs et le corps (sucres résiduels).

Cette bière de couleur brune cuivrée légèrement foncée avec reflets rougeâtres et lumineux (à mes yeux ☺) présente des arômes de caramel subtils qui m’ont tout de suite charmée. Cette même subtilité se continue en bouche, donc rien qui attaque les papilles, la douceur se poursuit, avec un goût très doux de toffee sans être trop sucré.

On y retrouve des notes d’épices et de chocolat, ce qui lui donne une belle rondeur. Aucun surplus de saveur, cette brune britannique sent et goûte la bière! Un bel équilibre.

Facile à boire, elle s’accorde bien avec volaille, porc et viande rouge, rehaussés d’épices relevées; cela lui donne un petit « kick »! Pommes de terre rôties et légumes grillés et hop! Le tour est joué!

Donc, pour cette Ale Brune, rien de trop explosif tant au nez qu’en bouche. Une ambrée foncée avec une mousse sans trop de persistance mais qui maintient son effervescence.

J’accorde une importance particulière à l’action des bulles dans une bière pour plusieurs raisons. La mode des grandes bouteilles et canettes fait que nous en avons plus à boire, et si vous êtes comme moi, j’aime prendre mon temps pour la déguster. De ce fait, la bière versée dans le verre prend le temps de changer de température, son goût évolue, les arômes dégagent encore plus de parfum. Les bulles prolongent le plaisir en bouche.

Vous remarquerez le chiffre 26 sur la canette. C’est l’indicateur d’amertume (IBU – International bitterness unit). Cette unité internationale est vraiment l’aide idéale pour choisir notre boisson. Le chiffre étant élevé, cela souligne son amertume.

Chaque canette a son chiffre, on pourrait même s’y tromper en voulant la nommer.

L’IBU varie de 12 en passant par 27, 35, 42, 58 et 64…pour les grands amateurs d’amertume, il existe une Double India Pale Ale 128.

Cette microbrasserie produit plus de 20 000 hectolitres par an; c’est ce que j’appelle avoir de la broue dans le toupet!

La Microbrasserie Farnham se situe sur le boulevard Normandie Nord, à Farnham, ainsi qu’au Vermont, si l’envie d’aller les visiter vous prend, quand nous en aurons la permission, bien sûr… Sinon, dans nos régions, on trouve plus de 2000 points de vente de ses bières, dont les épiceries près de chez nous, et ce, en paquet de 4 pour 11 $.

Santé! Et bonne dégustation!