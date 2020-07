Point de vue de la mairesse Kathy Poulin :

Asphaltage du P’tit Train du Nord

En ce moment, sur 16 km entre Val-Morin et Sainte-Agathe-des-Monts, ont lieu des travaux sur les fondations du parc linéaire le P’tit Train du Nord. Ces travaux étaient nécessaires, entre autres à cause de problèmes d’écoulements des eaux. Ces réfections sont subventionnées par divers paliers gouvernementaux, et cela inclut l’asphaltage de la piste. L’objectif global est de promouvoir les modes de transport actifs (comme les patins à roues alignées, la planche à roulettes).

Or, à Val-David, cette piste cyclable est un lieu de rencontre, de promenade, et elle traverse le cœur du village, contrairement à ce qui se passe ailleurs. « Ça peut créer des divergences de points de vue, on le comprend. Si on pensait juste au cœur du village, ce pourrait être différent, mais on a dû penser au plan collectif, explique Kathy Poulin, mairesse du village. Nous aurions pu nous opposer au projet, mais ce n’est pas notre conseil qui a la dernière voix au chapitre; notre opposition aurait été plutôt symbolique. Et d’autres gros projets mériteront les efforts du conseil. Donc pour l’instant, on collabore au projet et on espère avoir le sentier parallèle pour les piétons et être un partenaire du tourisme dans notre région, car le tourisme est nécessaire à notre bien-être collectif. » Ce sentier piétonnier parallèle, qui serait séparé de la voie cyclable et non asphalté, permettrait de sécuriser les piétons. Voilà qui serait apprécié, vu l’achalandage élevé au cœur du village.

Dans ce dossier, il y a beaucoup d’éléments à considérer. Bien sûr, les gens aiment le côté bucolique et rural des lieux. L’asphalte est un symbole très urbain et pour certains, synonyme de vitesse, ce qui est une crainte, tout comme les risques envers l’environnement que représente l’asphaltage. Selon Madame Poulin, au départ de ce projet, étudié depuis plusieurs années, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et la Corporation du Parc linéaire le P’tit Train du Nord ont cherché un matériau autre que l’asphalte, mais aucun ne leur est apparu adéquat à long terme, vu les conditions hivernales que nous connaissons, entre autres. Normalement, l’asphaltage du tronçon qui nous concerne devrait être fait d’ici cet automne. Il faut espérer, avec la Municipalité, que le sentier piétonnier fera partie du plan final. (MFL)

Plusieurs personnalités de Val-David ont manifesté leur désaccord à la Municipalité concernant la récente annonce du projet d’asphaltage de la piste linéaire au cœur du village. L’artiste René Derouin, Bernard Derome, Michel Allard, Louis-Philippe Pelletier, Daniel Hogue, Francine Lachaîne, parmi d’autres, ont proposé plusieurs autres solutions pour éviter cet épandage de goudron qui, à leurs yeux, serait une grave erreur. L’ex-mairesse Nicole Davidson, dans un texte récapitulatif des étapes de ce projet mené par la Corporation du Parc linéaire le P’tit Train du Nord et la MRC des Laurentides, souligne que le projet n’a jamais fait l’objet d’une consultation populaire. Dossier à suivre…

Pour plus de détails sur ce projet, consultez : https://ptittraindunord.com/projets2025/