Portrait : La sereine et déterminée Claudia Després se dévoile

Sandra Mathieu

Ceux qui connaissent la sportive et enthousiaste Claudia Després le savent, cette femme à la force tranquille et à l’humilité désarmante a fait beaucoup pour le village depuis 20 ans. Instigatrice du Trottibus, instructrice pendant de nombreuses années auprès de l’école d’escalade Passe-Montagne et très impliquée auprès du Club de plein air, elle plonge maintenant tête première au cœur du projet Charte des paysages 2050. Portrait d’une maman et citoyenne impliquée, optimiste et comblée!

Native de Québec, Claudia a fait ses études universitaires au Saguenay en plein air et tourisme d’aventure. Grande adepte d’escalade, elle s’installe ensuite à Val-David en 2000 à l’âge de 26 ans. Ce petit paradis de nature et de culture était l’endroit tout indiqué pour vivre de sa passion : l’escalade et le plein air! C’est en distanciation, chacune de notre côté d’une table à pique-nique au Général café, qu’elle a accepté de répondre avec grande générosité à mes questions parfois indiscrètes!

Peux-tu résumer ta vision de Val-David en quelques mots?

C’est une communauté tissée serrée. Tout le monde le dit mais c’est ce que j’ai senti en arrivant ici et ce que je ressens toujours. Partir à vélo pour aller faire mes courses au village et y croiser plusieurs visages connus et souriants, ça me remplit encore de bonheur. Je sens que les gens qui habitent ici ont beaucoup de gratitude et aiment profondément leur village.

Quels sont les moments marquants de ton parcours?

Ma passion pour le plein air et les voyages s’est plus officiellement révélée à la fin de l’adolescence lorsque je suis partie dans l’ouest canadien. J’y ai beaucoup skié et j’ai aussi planté des arbres. C’est là que j’ai su que je désirais travailler dehors. Mon parcours m’a amenée à travailler dans le domaine de l’éducation plutôt qu’en tourisme. Je crois beaucoup à l’éducation par la nature et l’aventure. J’ai des exemples concrets de bienfaits en ayant amené des étudiants du Cégep en randonnée en montagne en Amérique du Sud.

Il y a quelques années, j’ai poursuivi d’autres études universitaires en intervention en contexte de plein air et c’est à la suite de cela, et aussi pour mon fils, que j’ai eu très envie de m’impliquer davantage dans ma communauté. Ce que je fais pour les organismes est le reflet des messages importants que j’estime qu’il faut livrer aux générations futures : l’importance du transport actif, de l’activité physique, des saines habitudes de vie, de la préservation de la nature, du plaisir des sports de plein air, de la santé mentale.

Quel est ton plus bel accomplissement?

Mon rôle de mère! C’est plus difficile que ce je croyais au départ. Ça me challenge de plusieurs façons. Ça me fait porter un regard beaucoup plus introspectif et critique sur moi et grâce à cela, je ne cesse de devenir meilleure.

Qui t’inspire le plus dans la vie?

Les femmes en général, et aussi toutes mes amies, pour la douceur qu’elles apportent dans ce monde. Et les femmes du Collectif féminin Sortie 76 pour l’empowerment qu’elles inspirent. Notre mairesse Kathy, les bénévoles des organismes communautaires, les infirmières, enseignantes, éducatrices et préposées. Et bien sûr ma mère !

Quel est ton plus grand souhait pour Val-David?

À court terme, j’aimerais que l’après-COVID ne laisse pas les gens dans la peur de l’autre. Je souhaite de l’ouverture face aux différentes opinions car il est primordial de pouvoir dialoguer avec respect. Val-David ne mérite pas de tensions entre citoyens et les gens devraient faire davantage confiance aux élus. J’aimerais aussi que chacun se prenne un engagement qui lui tient à cœur et qu’il s’implique dans un projet.

Pour le long terme, j’aimerais que les gens réfléchissent dès maintenant à leur vision de Val-David dans 30 ans. À ce propos, quelques citoyens et moi avons travaillé au cours des deux dernières années à rédiger une Charte des paysages afin de préserver le patrimoine naturel et bâti qui nous tient à cœur. Les gens peuvent aller lire et signer la Charte sur le site chartepaysages2050.org. Ils peuvent aussi nous envoyer des photos des lieux qu’ils chérissent particulièrement et s’engager à prendre action de différentes façons.



Selon toi, qu’est-ce que les prochaines générations peuvent apporter de plus positif à la société?

Je crois qu’ils vont avoir une bien meilleure compréhension de la place de l’humain sur la planète et dans la nature et que ça se reflétera dans leurs choix et leurs comportements. Une place plus humble, à égalité avec les autres espèces, plutôt qu’au sommet de tout, en domination. Il faudra par contre qu’ils soient en mesure d’être en contrôle face à la technologie qui aura une emprise très grande dans leur vie.

En rafale

Qu’est-ce qui…

te choque?

Les inégalités et le déséquilibre à long terme.

t’émeut?

La solidarité, les paroles bienveillantes, l’amitié, les enfants et les beaux paysages!

te fait rire?

Mon chum, et les péronismes que l’on invente ensemble, et ses jeux de mots qui font tellement rire mon fils.

Si tu pouvais donner un conseil à la personne que tu étais à 20 ans, ce serait lequel?

Fais-en plus… il y a tant à faire!

Quel est ton plus grand défi ou obstacle?

Ma timidité, mon désir de rester à ma place, de ne pas m’imposer, de ne pas être mal perçue ou mal interprétée.