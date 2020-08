Communiqué : Projet d’amélioration du revêtement du P’tit Train du Nord : mise au point à Val-David

Val-David, 6 août 2020

Alors que le projet d’amélioration du revêtement du P’tit train du Nord sur un tronçon de 16 km situé entre Val-Morin et Ste-Agathe-des-Monts débutera cet été, une rencontre d’information a été organisée à Val-David pour répondre aux questions et aux préoccupations des citoyens qui utilisent abondamment cette infrastructure traversant le cœur du village.

Cette présentation orchestrée par les responsables du projet de la MRC des Laurentides et de la Corporation du parc linéaire, animée par l’Institut des territoires et ponctuée des interventions du Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CREL) et de Vélo Québec, avait pour objectif d’expliquer les raisons du projet de pavage et le processus décisionnel régional qui a mené à sa réalisation. Elle a permis de présenter en détail et avec de nombreuses références les arguments soutenant ce projet qui s’inscrit dans un plan global des 6 MRC de la région des Laurentides pour favoriser la mobilité durable, notamment en prolongeant l’utilisation estivale de la piste de 3 à 5 semaines par année.

Les principes et les bienfaits de la mobilité durable furent d’ailleurs exposés, notamment l’accessibilité pour tous et la diversification des modes de transport actif. Également, les intervenants ont pu démystifier certaines perceptions sur les options de revêtement et sur les enjeux environnementaux, démontrant ainsi les avantages de l’asphalte sur la criblure de pierre, un substrat recouvrant encore 83 km sur les 234 km de ce sentier interrégional et qui occasionne une importante érosion constante et endommage fortement les cours d’eau longeant la piste, dont la rivière du Nord.

Le conseil municipal, soucieux de rassurer certains membres de sa communauté, espère que la nécessité et la pertinence des travaux de réfection du sentier du P’tit train du Nord sont entendues et mieux comprises. « Lorsque le projet nous fut présenté il y a plusieurs mois, il était question de trouver une alternative à l’asphalte. Plus tard, suite aux nombreuses recherches faites par les responsables du projet, c’est avec consternation que nous avons appris qu’en 2020, au Québec, une autre option durable, ayant fait ses preuves pour résister à notre climat, n’existe pas! L’asphalte demeure l’option la plus avantageuse et, même si cela peut paraître insensé, écologique », explique la mairesse Kathy Poulin. « Tout en étant déçus de ce constat, nous avons continué à collaborer et à soutenir ce projet régional, notamment pour que les enjeux spécifiques à Val-David, avec son achalandage et les difficultés de cohabitation d’usages, soient évalués afin que des aménagements particuliers soient faits pour améliorer la sécurité des usagers dans le village. »

Ayant reçu des subventions totalisant 1 627 000 $ provenant de 4 organismes et programmes gouvernementaux pour finaliser le montage financier de 2 115 000 $ nécessaire, le projet devait débuter cette année pour ne pas perdre les montants accordés. Précisons que la participation de Val-David est de 70 000 $, dont 62 000 $ proviennent d’une compensation d’Hydro-Québec pour la ligne du Grand Brûlé, argent qui devait être utilisé pour ce genre de projet. Il n’y aura donc aucun impact sur le compte de taxes des citoyens de Val-David.

Les élus et la Municipalité remercient sincèrement les responsables du projet et leurs partenaires qui, malgré les difficultés logistiques imposées par les mesures sanitaires, ont accepté de venir rencontrer et écouter la population valdavidoise. Même si seulement une quarantaine de citoyens pouvaient être présents dans la salle, une diffusion en direct de l’événement, avec la possibilité de soumettre par courriel des questions qui furent répondues suite à la présentation, a toutefois rendu l’événement accessible à tous. Cette présentation devait avoir lieu au printemps, ce qui aurait permis de clarifier plusieurs éléments contestés alors que le projet est en cours, mais elle fut annulée en raison de la pandémie.

La captation vidéo de la rencontre et les documents de référence sont disponibles sur le site valdavid.com. Une information complémentaire est aussi diffusée sur le site de la Corporation du P’tit train du Nord https://ptittraindunord.com/projets2025/ et de la MRC des Laurentides https://mrclaurentides.qc.ca/.

Rappelons que les travaux d’asphaltage s’étaleront sur une période de 8 semaines entre le 17 août et le 30 octobre. Visitez le site du P’tit train du Nord pour avoir les détails sur les fermetures ponctuelles et les détours occasionnés : https://ptittraindunord.com.