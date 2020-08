Yolande Villemaire et Claude Beausoleil, des poètes fidèles à Val-David

Par Jocelyne Aird-Bélanger

On se rencontre au cœur du village, par hasard, encore une fois cette année et je suis sûre que l’été est bien là! Yolande Villemaire et Claude Beausoleil reviennent à Val-David chaque été depuis treize ans. Fidèles comme le Symposium du Précambrien où Beausoleil fut le poète invité il y a des années, fiables comme notre Marché d’été ou les 1001 Pots, ils nous reviennent avec les beaux jours pour profiter pendant trois mois de tout ce qui fait la vie culturelle si active de notre village. Ils montent en taxi de Montréal, car ces ardents marcheurs n’ont pas de voiture, ce qui ne les empêche pas de voyager beaucoup et souvent. Ils sont fréquemment invités dans des festivals de poésie comme celui de Lourdes (la ville, pas le sanctuaire) où ils iront en octobre prochain. Ils y présenteront TOTEMPOÉSIE, un spectacle d’une heure où ils récitent leurs poèmes, chantent et font vivre leur œuvre devant le public. Ils continueront leur voyage jusqu’à Paris où Claude sera reçu à l’Académie française pour recevoir le prix Heredia qu’il s’est mérité pour le style formaliste de sa poésie. Grand honneur qu’il est le seul Québécois à se mériter depuis Louis Fréchette qui fut décoré de la sorte en 1880! Et pourquoi ne pas en profiter pour aller au lancement de leurs livres de poésie respectifs aux Éditons Caractères. Pour Claude, ce sera « Jack et Billie dans les blues de la nuit » et pour Yolande, « Nuit violette ». En France comme au Québec, les éditions de poèmes sont de plus en plus restreintes un peu à cause d’un lectorat plus limité mais aussi parce que les poètes se retrouvent de plus en plus sur Internet. Le site poezibao est particulièrement éloquent à ce sujet.

Nos deux poètes sont aussi romanciers et ont chacun une longue liste d’œuvres à leur actif. Yolande verra sortir bientôt des presses le roman La rose du temps auquel elle a travaillé durant les six dernières années. C’est son premier vrai été de vacances si on exclut le spectacle qu’elle et Claude préparent pour octobre. Ils pourront donc refaire le cœur léger les longues marches qui les amènent soit au mont Condor, soit à Sainte-Adèle, soit dans les bois. Inspirés par la nature qui nous entoure, ils viennent refaire leurs forces et remplir leurs têtes d’images, de senteur et de lumière. Chacun d’eux a écrit et publié des textes ou poèmes inspirés de Val-David où ils sont toujours les bienvenus!

«Le feu s’élève, cheval au galop vers le croissant qui déchire le ciel au dessus de Val-David»…ainsi commencent Les îles flottantes, premier chapitre de Poètes et centaures de Yolande Villemaire

Dans les Sonnets numériques, se retrouvent Les sonnets de Val-David où Beausoleil écrit :

la poésie retrouve les accents de l’oubli

dans ces feuillages tremblants qui chuintent

sans quitter le sentier des lignes éphémères

elle raconte cette nature que la vie la nostalgie

sont des espaces intérieurs où rêvasser

dans l’ordre du hasard discrètement arc-boutés