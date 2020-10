Chronique végétalienne : les protéines végétales

Sophia St-Hilaire

La cuisine végétale ne manque pas de sources de protéines! Bien au contraire, et en voici différentes variétés ainsi que des astuces et quelques recettes.

Légumineuses (pois chiches, haricots, lentilles…) : Vous les trouverez déshydratées ou en conserve. Les premières sont économiques et se conservent très longtemps, alors que les secondes sont très pratiques et extrêmement rapides à utiliser. Cuites, elles sont délicieuses froides ou chaudes. Si vous n’êtes pas habitué à en consommer régulièrement, utilisez les légumineuses en conserve et mangez de petites quantités au début, car le corps a besoin d’une période d’adaptation de quelques mois pour bien les digérer. Je l’ai appris à mes dépens!

(chefsimon.com/recettes/dahl-de-lentilles-aux-épinards;

www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/plats-principaux/légumineuses)

Le tofu et le tempeh (soya fermenté) : Le tofu est simple et facile à cuisiner cru ou cuit! Il existe des centaines de recettes avec différentes façons de l’apprêter. Impossible de s’ennuyer avec le tempeh, il faut simplement l’apprivoiser car il a un goût fermenté assez particulier. Il est très riche en protéines. Il est important de bien apprendre à cuisiner le tempeh pour l’apprécier!

(www.pratico-pratiques.com/galeries-thematiques/50-recettes-pour-cuisiner-le-tofu;

www.lacuisinedejeanphilippe.com/recipe/tempeh-facon-ribs)

Les noix et les grains entiers : Je parle ici de toutes les noix et graines qui existent. Ce sont des protéines qui se consomment simplement, au naturel, légèrement salées ou sucrées selon nos envies. Les grains entiers sont aussi riches en protéines et souvent méconnus, comme le riz brun, le quinoa, le millet, l’orge ou l’épeautre. On les consomme souvent sans même savoir qu’ils sont une bonne source de protéines!

Les légumes : Eh oui, les légumes contiennent des protéines! Ceux qui en contiennent le plus sont le brocoli, l’artichaut, le chou kale, le cresson, le maïs, la betterave et les petits pois. J’accompagne souvent un simple riz brun d’un bon sauté de légumes et mon repas est bien équilibré.

La PVT (protéine végétale texturée) : Vous vous demandez ce que c’est? C’est ce qui ressemble à de la viande hachée dans plusieurs recettes. La protéine végétale se trouve déshydratée ou surgelée. Ce sont sa texture et son goût assez neutre qui nous intéressent!

(www.lacuisinedejeanphilippe.com/recipe/tacos-de-pvt)