Découvrir Sainte-Adèle (11) : Le parc de la Famille

Nicole Davidson

Résidente de Sainte-Adèle

Voilà un endroit que j’aime beaucoup. Je m’y installe confortablement pour lire un bon livre ou pour m’imprégner de l’humeur du jour, observer la vie ambiante de cette composante du cœur de Sainte-Adèle. Oreillette ou ventricule, je ne sais, mais je puis affirmer qu’on y sent la vie palpiter.

Je n’ai pas encore eu la chance de connaître les festivités dans ce parc. L’année dernière, la pandémie poursuivait encore son cours et mon déménagement de Val-David à Sainte-Adèle n’était pas propice aux activités sociales. Cette année, je veux en profiter pleinement. Quoi de mieux pour prendre le pouls de ce qui se passe dans une ville que d’y participer et d’échanger avec la population?

Au moment où j’écris ces lignes, le parc de la Famille, créé en 2004, s’habille pour la fête nationale, le 24 juin. Suivront, en juillet, les Soirées Nostalgia consacrées à la musique, en passant par Les légendes du blues, hommage à Queen, rétrospective Harmonium, Elton Songs et Rock Story! Au mois d’août et début septembre, Les projections d’Adèle permettront pendant trois soirées de profiter du cinéma en plein air.

Tout ce parc est étagé, de sorte qu’il emprunte l’idée des amphithéâtres. Il y a de la place en masse! Il suffit d’apporter un coussin pour s’asseoir sur les grosses pierres. Toutes les activités sont gratuites! Sur la partie la plus haute et la plus plane, des tables de pique-nique et des arbres assurent, là encore, la possibilité de profiter des spectacles tout en partageant un repas.

En ce moment, des ouvriers ont monté une scène sur le terre-plein naturel, au coin des rues Morin et Émile-Cochand. J’admire ces travailleurs de l’ombre qui planifient minutieusement les évènements à venir pour le bonheur des petits et des plus grands.

J’inviterai famille et amis à venir me rejoindre dans ce beau parc. La vie normale semble vouloir reprendre, profitons-en, en famille élargie, pour venir festoyer dans ce parc de la Famille qui porte bien son nom!