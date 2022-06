Faits saillants du rapport financier 2021 de Val-Morin 

Surplus d’exercice de 489 494 $ et baisse de 1 662 578 $ de la dette non subventionnée

C’est ce 14 juin, lors d’une séance ordinaire du conseil municipal, que la mairesse Donna Salvati a présenté les faits saillants du rapport financier de la Municipalité de Val-Morin pour l’année 2021. Déposé le 10 mai dernier, le rapport fait notamment état d’un surplus d’exercice non consolidé de 489 494 $ et d’une diminution de la dette non subventionnée de 1 662 578 $.

Immobilier et plein air toujours en hausse

Les revenus de fonctionnement sont en hausse de 559 729 $ par rapport aux revenus budgétés pour 2021. Selon la mairesse, les mêmes facteurs que l’an dernier expliquent cette croissance des revenus. « Encore cette année, cette hausse est principalement attribuable à la croissance des transactions immobilières qui représentent 648 416 $ en droits de mutation, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2020. On peut également y associer une augmentation des revenus du Parc régional secteur Far Hills, en raison de la croissance importante de visiteurs, avec des revenus de 254 300 $, soit 30 % de plus que le budget prévu.» Cette hausse des revenus aura conduit la Municipalité à présenter un surplus d’exercice non consolidé de 489 494 $, et l’excédent de fonctionnement non affecté et affecté totalise 1 134 537 $ au 31 décembre 2021.

Baisse significative de l’endettement malgré une hausse des investissements

La dette non subventionnée aura diminué de façon substantielle, grâce aux paiements d’une portion de certains règlements d’emprunt, passant de 15 122 374 $ en 2020 à 13 459 796 $ en 2021, soit une baisse de 1 662 578 $. Cette portion de la dette illustre l’endettement réel de la Municipalité, en excluant la dette subventionnée qui est composée des subventions remboursables versées par les gouvernements pour la réalisation de projets.

« Nous savons que la solution de recourir à l’endettement a un impact sur les générations futures et c’est la raison pour laquelle nous nous dotons de pratiques de gestion qui permettent de limiter la progression de la dette. Nos équipes déploient de nombreux efforts pour assurer une gestion rigoureuse des deniers publics et pour cibler les programmes de financement permettant la réalisation des projets visant la revitalisation de notre Municipalité. Je tiens à les remercier tout particulièrement pour ce travail assidu qui a un impact important sur la qualité de vie des citoyens de Val-Morin.»

Les investissements pour l’année totalisent 3 862 208 $, ce qui constitue une hausse de 68 % par rapport à 2020. Parmi les plus importants ayant été réalisés en 2021, on retrouve :

Les réfections des toitures de l’hôtel de ville et de l’église;

La rénovation de l’abri de la patinoire au parc Legault;

La réfection de la rue de la Brise-des-Bois;

L’installation d’une estacade au barrage du lac Dream;

Le remplacement de l’aqueduc et la réfection de la chaussée d’un tronçon de la rue Morin et du chemin Alverna.

On peut consulter le rapport financier de même que le rapport de la mairesse sur la situation financière 2021 sur le site Web de la Municipalité au val-morin.ca.

Pour informations : Municipalité de Val-Morin, 819-324-5670, p. 3808