La Coopérative O’Marguerites poursuit sa mission

Stéphanie Walsh

Résidente de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Encourager l’économie locale, telle est la devise de cette belle entreprise nichant au cœur du village de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson depuis plus de 10 printemps. La coopérative de solidarité, fidèle à sa philosophie zéro déchet, travaille en collaboration avec plus de 100 fournisseurs québécois partageant les mêmes valeurs environnementales.

L’écologie avant tout

Qui dit local dit respect de l’environnement, et c’est pourquoi les membres et travailleurs de la coopérative ont pour objectif de sélectionner avec soin des produits biologiques et équitables.

Autant dans l’offre de repas que dans la boutique, la coopérative priorise les produits locaux, certifiés biologiques, écologiques, biodégradables ou équitables, sans danger pour la santé et l’environnement. Elle priorise l’achat directement du producteur.

Le vrac est en vedette à la boutique, que ce soit pour vos choix de farines, noix, huiles, produits ménagers, soins corporels, fruits séchés et j’en passe. Pour une fraîcheur optimale, les repas et prêts-à-manger évoluent au gré des saisons.

La coop offre des assiettes déjeuner 7 jours sur 7, jusqu’à 11 h; au menu : œufs, bacon, jambon effiloché, patates, petits fruits et pain artisanal. Locales et biologiques, les assiettes sont préparées avec amour par Naomi et Nathalie, cuisinières et membres de la coopérative.

Des plantes médicinales aux mille vertus

Une vaste variété de plantes médicinales est disponible au café-boutique. Sur place, le personnel qualifié sera ravi de vous conseiller et de répondre à vos besoins en matière de bien-être. Une belle gamme d’huiles essentielles a été sélectionnée avec soin, que ce soit pour vos recettes, pour diffuser ou pour traiter une pathologie, vous trouverez chaussure à votre pied.

Solidarité à la suite des intempéries

C’est avec dévouement que l’équipe de la coop a prêté mainforte au personnel de l’hôtel de ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, et ce, en offrant leur service afin de cuisiner 120 repas aux pompiers, premiers répondants, employés des travaux publics et bénévoles qui ont travaillé avec acharnement pour réparer les dégâts causés par cette tempête. En ayant accès aux installations de la mairie, Suzanne Boutet (fondatrice) et son équipe ont pu préserver une importante quantité de produits périssables et ainsi travailler en collaboration avec l’équipe du maire. La direction du Marché Tradition a également fait preuve d’entraide en offrant à la coop un espace réfrigéré afin de conserver biens et nourriture.

Une belle expérience où la solidarité, l’entraide et la fratrie étaient réunies. Sylvie Descamps, membre de la coopérative et jadis cuisinière, a fait plus de 4 heures de route afin d’offrir du renfort lors de la préparation des repas et pour l’organisation logistique.

Devenir membre de soutien

Le membre de soutien est quelqu’un qui croit au projet et à la mission de la Coop Café O’Marguerites et qui a le désir d’investir dans sa communauté ou simplement d’encourager une équipe de travailleurs qui favorisent le développement local et durable.