L’Ensemble vocal Ô Chœur du Nord fait vibrer le Théâtre Le Patriote!

Marlène Gosselin

C’est le 5 juin dernier, après 2 ans de pause obligée, que la chorale de Val-David a présenté son spectacle Retrouvailles au mythique Théâtre Le Patriote. Les 450 spectateurs étaient heureux de se retrouver en salle et déjà conquis avant même la première mesure. La chorale dirigée par le maestro Louis Babin était accompagnée d’un quintette à cordes et de la pianiste Céline Laverdure.

Ce concert, prévu à l’origine en juin 2020 pour souligner le 45e anniversaire du chœur, reprenait des pièces ayant marqué son histoire. Deux ans plus tard, les mêmes pièces ont été refaites, pour le grand bonheur du public. En mars 1976, l’Adoramus Te de Giovanni Pierluigi da Palestrina fut la première pièce chantée par la chorale, qui comptait à l’époque 23 choristes dirigés par feu Jean Morin, le tout premier chef du chœur. Ont suivi les pièces Adoramus Te (Théodore Dubois, extrait des Sept Paroles du Christ), Ave Verum (Mozart, extrait du Requiem), O Nata Lux (Morten Lauridsen, extrait de Lux Aeterna) ainsi que Va Pensiero (Giuseppe Verdi, extrait de Nabucco), dédié à tous les peuples de la terre qui souffrent et doivent renoncer à leur patrie. Un hommage a été rendu à Mme Nicole Bénard, dont c’était l’anniversaire le 5 juin. Elle a été la première présidente du CA lors de la fondation du chœur en 1974 et elle chante toujours avec l’ensemble vocal, 47 ans plus tard.

La deuxième partie comptait des œuvres plus contemporaines : Le Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré), Kumbulawé (René Dupéré, extrait de Saltimbanco), J’ai pour toi un Lac (Gilles Vigneault), Mon Pays (Claude Léveillé) et Alleluia (Martin Phipps, tiré de la série Victoria). En tout, 17 pièces interprétées avec brio!

Aujourd’hui composé de 55 choristes, l’Ensemble vocal Ô Chœur du Nord est toujours à la recherche de nouveaux membres. Les prochaines auditions auront lieu le 29 août 2022. Vous pouvez vous inscrire sur le site web www.ochoeurdunord.org ou laisser un message au 819-322-2808, poste 2. Vous serez contacté dans la semaine précédant les auditions pour un rendez-vous.

Surveillez les prochains concerts les 11, 17 et 18 décembre. Au programme, une pièce inédite « Ô Chœur des Glaces » composée par notre Maestro Louis Babin et accompagnée d’un diaporama photo d’Odile Jalbert, choriste et photographe. Cette pièce sera interprétée pour la toute première fois par la chorale : un évènement à ne pas manquer.