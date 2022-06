Projections de films cet été : Comment remplir notre camion de rue?

Nicole Vézina

La Cinémathèque Méliès, ses commanditaires et le Service culture et loisirs de Val-David vont offrir aux citoyens cet été des projections de films pour toute la famille six mardis consécutifs, du 28 juin au 2 août.

Voilà un petit projet qui créera des soirées heureuses et qui demande un travail d’équipe sur lequel je compte avec confiance. Par exemple, la Cinémathèque a organisé le concours DÉFI CAMION DE RUE, auquel se sont inscrits Élizabeth, 12 ans, et son équipe. Vous pourrez voir leur œuvre lors de ces projections cinématographiques.

Mon souhait serait que ce camion de rue puisse offrir des gâteries et des breuvages maison.

Et pour ce faire, j’ai besoin d’aide!

Quand je lis les recettes présentées dans notre journal local le Ski-se-Dit, je rêve que quelqu’un lève la main et me téléphone pour m’offrir quelque chose qu’il (elle) concocterait pour un des mardis de projections.

Je rêve d’un camion de rue bien garni de gâteries et de breuvages faits chez nous. J’imagine des gens agréablement surpris, lors des projections, de voir l’installation ingénieuse, fabriquée entièrement de produits recyclés, gérée par la jeune équipe, fière de son camion de rue et heureuse d’offrir au public ce qui garnira les tablettes du camion de rue.

Seules les contributions volontaires seront acceptées, dans le but de conserver la bibliothèque de films qu’est la Cinémathèque Méliès. N’est-ce pas une expérience festive à laquelle vous aimeriez participer concrètement? Moi, oui. Élizabeth et son équipe, oui. Le journal, oui. La ville et nos commanditaires, oui. Et vous?

Contactez la Cinémathèque Méliès :

819-322-2741

[email protected]