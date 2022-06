Sinistre : Trousse d’urgence 72 h

La trousse 72 heures est une trousse de secours utilisée lors des urgences de grande envergure comme des feux majeurs ou les pannes de courant de plus de 3 jours, etc.

Ayez en tout temps à la maison une trousse d’urgence (ex. : sac à dos ou bac) contenant les articles nécessaires pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’un sinistre. Placez votre trousse d’urgence dans un endroit facilement accessible. Vérifiez son contenu chaque année et remplacez les piles et les réserves d’eau au besoin, ainsi que les aliments non périssables périmés.

Que contient une trousse 72 heures?

Voici les 7 articles essentiels à avoir dans votre trousse d’urgence:

Eau potable (6 litres par personne);

Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours);

Ouvre-boîte manuel;

Radio à piles — piles de rechange;

Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle;

Briquet ou allumettes et chandelles;

Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.

Pourquoi une trousse de ce type est-elle importante? Elle permet de survivre le temps que les services d’urgence puissent vous prendre en charge ou que vous puissiez vous rendre dans un centre de mesures d’urgence aux citoyens. Un aréna, un centre communautaire, la mairie ou un complexe sportif sont tous des lieux qui peuvent accueillir les sinistrés quelque temps pour dépanner. Suivez les communications et recommandations de votre municipalité.

Afin de ne pas surcharger les lignes des centrales d’urgence, utilisez le 911 uniquement pour déclarer les urgences pour la santé ou la vie. Utilisez plutôt les lignes administratives de votre municipalité ou de votre service incendie pour toute question non urgente.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site internet du gouvernement du Québec : https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/kts/index-fr.aspx ou contactez la section prévention de la Régie incendie des Monts au 819 326-2605.