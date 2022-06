Val-Morin célèbre son 100e anniversaire le 25 juin prochain

La Municipalité de Val-Morin célébrera les commémorations de son 100e anniversaire le samedi 25 juin prochain. Le comité du centenaire a créé une riche programmation afin de souligner les 100 ans d’histoire et 100 ans d’avenir. Les festivités se dérouleront de 15 h à 22 h 30 dans son cœur villageois.

La mairesse de Val-Morin et le conseil municipal entameront la soirée avec l’inauguration du parc des petites cabanes. Le terrain acquis par la Municipalité en janvier 2022 sera officiellement inauguré et renommé à la suite d’un sondage citoyen. L’équipe municipale profitera de l’occasion pour saluer le travail des bâtisseurs qui ont contribué au développement de Val-Morin.

Le dévoilement de la fresque « Empreinte », projet initié par Loisirs Laurentides, en partenariat avec La Station Culturelle, marquera le début des festivités. La murale sera érigée devant l’église de Val-Morin, pour honorer l’implication et l’importance du travail bénévole de la Société d’histoire de Val-Morin.

Durant l’après-midi, les festivaliers pourront participer aux ateliers de percussions africaines dirigés par Sadio Sissokho et sa partenaire Valérie Ivy Hamelin. Ce projet est supporté par le programme d’appui aux collectivités financé par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) du Québec, octroyé par la MRC des Laurentides.

Deux zones distinctes seront aménagées de part et d’autre de la rue Morin. Le parc situé au coin de la rue Morin et de la 10e Avenue se transformera en zone d’animation aux couleurs d’une kermesse d’été. Les familles pourront se divertir dans les stations de jeux. Les petites cabanes accueilleront l’Espace Ludiko, une station de maquillage pour enfants, une zone glacée avec l’équipe de la Face Nord, un kiosque de bonbons et de confiseries par la boutique Le Local, l’artiste visuelle Diane Champagne animera une station de création à l’acrylique, et quelques surprises attendent les visiteurs.

La zone de restauration installée devant le parc Poupart aura une ambiance de lounge villageois. L’offre gourmande sera variée, en version carnivore ou végétarienne. On y retrouvera le foodtruck de la Conserverie, et les organismes locaux des Joyeux Aînés et de Partage & Solidarité Laurentides offriront diverses versions du fameux hot dog. Le bar à bière servira une sélection pour tous les goûts avec des versions classiques ou plus créatives, grâce à la présence de la microbrasserie Ayawan.

La soirée sera des plus animées avec la présence du groupe Folklorique de la Rouge qui fera bouger les festivaliers, suivi de la performance du groupe Tassez Vous de d’là! Composée de huit musiciens, la troupe rend hommage au mythique groupe québécois Les Colocs.

Pour l’occasion, la rue Morin sera fermée à la circulation entre la 10e Avenue et la 11e Avenue à compter de 14 h.

Les fêtes du centenaire sont possibles grâce à la participation de partenaires. Notons la présence de Patrimoine Canada, Desjardins, les entreprises locales dont À l’Abordage, le Marché Val-Morin et l’Hôtel Far-Hills inn, ainsi que la députée du comté de Bertrand, madame Nadine Girault, et la députée de Laurentides-Labelle, madame Marie-Hélène Gaudreau.

Il est possible de consulter la programmation complète et détaillée sur le site de la Municipalité : www.val-morin.ca ou sur la page Facebook Val-Morin – Ma Communauté.

Information :

Sonya Audrey Bonin, Directrice des loisirs, de la culture et des communications

819-324-5670, p.3812, [email protected]