Communiqué de presse : Bilan de mandat de la députée de Bertrand, Nadine Girault

Sainte-Agathe-des-Monts, le 04 juillet 2022 – La députée de Bertrand, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, dresse un bilan très positif de son mandat au sein du gouvernement. « Lorsque je suis arrivée en poste en 2018, il était évident que la circonscription de Bertrand avait un déficit en termes d’investissements, notamment sur le réseau routier et dans le système de santé, dû au désintérêt des gouvernements précédents. Depuis le jour 1 de mon mandat, je me suis attelée à la tâche afin d’assurer aux citoyens de Bertrand une part juste d’investissements provenant de notre gouvernement. » affirme la députée et ministre Nadine Girault.

Ainés, santé, services sociaux et organismes communautaires

En mars 2020, ce fut une grande fierté d’annoncer la construction d’une maison des aînés de 48 places afin d’offrir à la population de nouveaux milieux de vie modernes. Le bon déroulement des travaux permet d’envisager une ouverture dès cet automne.

La bonification du financement de 5 ressources d’hébergement en dépendance, tout comme le rehaussement du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ont été salués par le milieu, durement touché par la pandémie. Nadine Girault a également soutenu la mise en place d’une halte-chaleur à Sainte-Agathe-des-Monts et a milité pour que celle-ci soit ouverte en tout temps. La Croisée des Laurentides permet aux gens les plus vulnérables de se réchauffer par temps froids, de socialiser et trouver du réconfort.

De plus, par le biais du programme de Soutien à l’Action Bénévole (SAB), ce sont plus de 150 organismes, répartis dans quinze municipalités, qui ont été supportés pour un montant total de plus de 652 000$ durant le mandat. Ces organismes œuvrent notamment en dépannage alimentaire, en santé mentale, dans les sports et loisirs, les groupes d’entraide pour ainés, les maisons de la famille et le secteur culturel.

Éducation et famille

L’éducation ayant toujours été au cœur des priorités du gouvernement, la circonscription a bénéficié d’investissements majeurs.

Ainsi, une toute nouvelle école primaire de 24 classes sera construite à Val-David, dans le noyau villageois. À Sainte-Adèle, l’école Chante-au-Vent, qui compte 11 classes, sera entièrement reconstruite pour offrir un environnement d’apprentissage sécuritaire, moderne et adapté. De plus, un investissement de 5M$ pour un gymnase à l’école Sacré-Coeur de Saint-Donat a été annoncé, en partenariat avec la municipalité, pour un projet total de 13 M$. Ces projets permettront d’offrir des milieux d’apprentissage stimulants pour nos enfants.

Afin d’encourager la persévérance scolaire, Nadine Girault a octroyé plus de 13 000$ en bourses d’études aux finissantes et finissants des écoles secondaires de son comté, tant pour le Centre de services scolaire des Samares que le Centre de services scolaires des Laurentides.

Finalement, le comté de Bertrand bénéficie déjà des retombées de l’engagement du gouvernement à compléter le réseau de la petite enfance avec plus de 453 nouvelles places octroyées, crées ou en voie d’être réalisées!

Tourisme et culture, développement économique et soutien aux municipalités



Le comté de Bertrand se distingue par ses nombreux accès à la nature, ses magnifiques panoramas et sa bonne vitalité économique. Le gouvernement a d’ailleurs investi plusieurs millions de dollars dans le développement d’infrastructures de loisirs, de plein air et de sports; dans le soutien aux parcs régionaux; ainsi qu’auprès de nombreuses entreprises touristiques et culturelles, dont plusieurs ont été durement impactées par la pandémie.

L’une des priorités du gouvernement était le branchement à l’Internet haute Vitesse. D’ici cet automne, le déploiement de la fibre optique sur le terrain permettra à des dizaines de milliers de résidents de bénéficier d’un accès fiable à l’IHV. Cette avancée majeure favorisera ainsi le développement et la vitalité économique de nos municipalités et des PME.

De plus, la grande majorité des municipalités ayant soumis des projets dans le cadre du Programme d’aide pour les bâtiments municipaux, ce sont près de 1,2 M$ qui ont été octroyés dans le comté afin de moderniser certaines infrastructures municipales.

Finalement, notons aussi le plan de régionalisation du gouvernement, qui vise à transférer près de 5000 emplois de l’administration publique en région. La municipalité de Rawdon, dans Lanaudière, fait partie des municipalités ciblées pour accueillir un bureau gouvernemental partagé.



Transports



Au cours des dernières années, les besoins en matière de transports se sont considérablement accrus et le gouvernement n’a pas hésité à investir massivement, en fonction des priorités des différents secteurs de la région.

Le gouvernement s’est engagé à rattraper les besoins en termes de réparation et de sécurisation de nombreuses routes provinciales et municipales. C’est ainsi que des investissements de plus de 20M$, uniquement pour le programme d’aide à la voirie locale, ont été investis dans la circonscription. Les municipalités du comté ont pu compter sur de nombreux volets de ce même programme, afin que les citoyens puissent circuler sur des routes locales sécuritaires.

Présence sur le terrain

Le comté de Bertrand revêt un caractère unique par sa situation géographique, à cheval entre deux belles régions, les Laurentides et Lanaudière. Couvrant 2 331 km2 et constituée de 15 municipalités, soit 5 dans Lanaudière et 10 dans les Laurentides, la circonscription de Bertrand possède une multitude d’enjeux variés, allant de de la protection de la faune et des lacs à la gestion forestière, en passant par le logement abordable, l’accès à la justice, l’importance du tourisme durable et la valorisation des nombreux parcs et sentiers.

Nadine Girault, malgré ses importantes fonctions ministérielles, s’est fait un point d’honneur d’être présente pour ses citoyens. Ainsi, elle et son équipe de circonscription ont sillonné les routes de la circonscription afin d’aller à la rencontre des citoyens et d’échanger sur leurs aspirations et préoccupations.

« C’est un grand honneur pour moi de vous présenter ce bilan aujourd’hui. Ce sont les citoyens de Bertrand qui m’ont élue et il ne s’est pas passé une seule journée sans que je sois comblée par cet appui. C’est avec une immense fierté que je les ai représentés à l’Assemblée nationale pendant ces 4 années merveilleuses. À aucun moment, même lorsque j’ai eu des soucis de santé, je n’ai cessé d’avoir à cœur de vous représenter et de défendre vos intérêts. Je me suis toujours fait un devoir d’écouter et de tenter d’améliorer le sort de mes concitoyens. Je vous remercie de la confiance accordée durant ce mandat. »

