L’Assembleuse : Rassembler, conserver, transmettre

« Offrir la mémoire, c’est se rassembler autour des souvenirs pour en créer des nouveaux. » – Maude Roberge-Dumas, fondatrice

L’Assembleuse est une petite entreprise familiale fondée en 2021 par Maude Roberge-Dumas et Christian David, résidents de Prévost. Leur devise est que chaque histoire mérite d’être racontée. Ainsi, ils offrent divers livres et boîtes-souvenirs pour que les mémoires familiales se perpétuent, comme des arbres généalogiques, des albums de recettes familiales, un journal de bébé ou un journal d’adoption. Familles homoparentales, soloparentales, recomposées, adoptives, etc. : chaque histoire mérite d’être racontée!

Déjà parents d’un enfant, les fondateurs de l’Assembleuse ont également passé le processus d’adoption en banque mixte pour agrandir leur famille. Et c’est à ce moment qu’ils ont fait le triste constat qu’il n’y a pas de journaux de bébé pour enfant en famille d’accueil ou en adoption, alors qu’il y a un vaste choix pour raconter la grossesse et les premiers mois de bébé. Ils étaient lancés!

Mes racines : le récit de ma vie

Ce livre en particulier sera le gardien de vos souvenirs. Quoi de plus beau et doux pour se raconter que d’écrire? Chez l’Assembleuse, on dit qu’offrir la mémoire rassemble. Ce livre vous guide dans ce processus d’écriture en vous proposant plus de 100 questions sur différents moments de la vie (enfance, adolescence, jeune adulte) et vous amène vers certaines réflexions. Comme tous les produits de la compagnie, ce beau journal est fait de papier 100 % recyclé et imprimé au Québec.

Prêtez-vous au jeu que propose Mes racines : le récit de ma vie : Comment passiez-vous vos étés à l’enfance? Décrivez votre vie de famille. Quelles chansons, quels livres ont marqué votre vie? Quelles écoles avez-vous fréquentées? À quoi auriez-vous aimé consacrer plus de temps? Gageons que vous en ressortirez grandis.

Maryse Froment-Lebeau