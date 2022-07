Le camp YOGARTS a 20 ans!

Souvenirs et avenir…

Dès que j’ai obtenu mon diplôme de professeure de yoga en février 2002, il m’est venu l’intuition de créer un camp de jour pour filles alliant plusieurs de mes passions : yoga, chant choral, arts de la scène, arts plastiques et nature! Ce camp est autant le fruit de mes divers champs d’intérêt que de mes expériences de colonies de vacances, d’études et de travail.

Colonies de vacances

J’ai 7 ou 8 ans, mes parents m’inscrivent au camp de vacances La Perdrière. Ça vous dit quelque chose? De cette première expérience, je conserve deux souvenirs m’ayant permis d’exprimer d’emblée des émotions fortes (peur, colère, indignation, courage), malgré ma nature assez introvertie à l’époque. Déblocage! Suivi par cinq étés d’affilée, au camp Marycrest, au Vermont, avec ma cousine Natalie; un camp pour filles géré par des religieuses aimantes et bienveillantes. De ces périodes passées auprès d’autant d’Américaines que de Mexicaines et de Québécoises, je conserve un souvenir magique, transformateur, riche et trépidant de rencontres, d’expériences, de découvertes, de jeux, de liberté, de chicanes nombreuses et autant de réconciliations avec ma coz, et d’ouverture sur l’autre et sur le monde.

Arts, sport, nature et travail

Toute petite, j’ai goûté la nature grâce au ski alpin sur les pistes de Vallée Bleue dévalées des millions de fois… quelle que soit la météo. J’ai suivi des cours de danse toute mon enfance et mon adolescence. La danse m’a menée au mime corporel, que j’ai étudié à Montréal et à Paris, suivi d’un DEC en arts visuels et d’un bac en théâtre en interprétation. J’ai travaillé comme comédienne pendant six ans, gâtée en contrats grâce à ma spécialité : l’expression corporelle. Aussi, j’ai co-dirigé des opéras pour voix d’enfants (24 filles de 9 à 16 ans) pendant cinq ans : de là l’idée des camps exclusivement pour filles, forte de mon expérience avec elles.

Collaborateurs, alliés et deux associées de rêve

Après deux années chez moi, le camp déménage à la Chaumière Fleur Soleil, paradis de beauté et de liberté. Les ateliers à l’intérieur, les pauses à l’extérieur. Avec la pandémie, cet été sera le troisième où les camps se tiennent à 100 % dehors, pour notre plus grand bonheur. Avec l’interprétation des abeilles et de l’apiculture, leur miel et la visite des jardins, Amira & Jacques de la Chaumière sont des alliés de première ligne pour le succès de ces camps.

J’aurai toujours été celle qui guide le yoga, parfois les arts de la scène ou les arts plastiques, jamais la chorale. Des dizaines d’artistes et de professeurs chevronnés d’ici et d’ailleurs sont donc venus partager leurs talents.

En chant : Gilles Beauregard, Valérie Arsenault, Guillaume Duchesneau et Julie Faucher. Mais le plus souvent avec Isabelle « Isala » Labrecque, maintenant une de mes associées.

En arts de la scène : Christian « Kroki » Arsenault (clown), Yanic Pepin (jeu masqué), Kokia (danse africaine), Mélissa Lécuyer (danse), Alissa et Gabrielle Bonneville de Circus (yoga aérien), Costa Koutrokois (acroyoga), Bernard Fontbuté (théâtre), Carle Guité (théâtre), Mylène Roy (Danga), Isabelle Frenette (cirque), Mylène Auclair Tourigny (acroyoga) et Isabelle « Isavi » Villeneuve (théâtre), qui est elle aussi mon associée depuis quatre ans.

En arts plastiques : Nathalie Levasseur (vannerie) et Jacinthe Rondeau (couture), Soufia Bensaïd (art action), Andrée Chartrand (cœurs perlés), Marie-Josée Moreau (peinture), Claudine Rivest (chapeaux totem), Sophie Rouleau (bannières), Pauline Veilleux (mandalas), Hélène Martel (peinture).

Et puis, tous ceux et celles qui m’ont aidée dans mes nombreux projets d’arts plastiques souvent ambitieux… Marianne Coderre, Robert Des Baillets, Marc Porlier, Jacques Deguire, Martine Desrochers, Isala, Isavi et ma mère! Et que dire de tous nos valeureux.ses assistantEs-anges-gardiens-ados qui veillent sur la marmaille et participent à leur goût aux ateliers.

Tellement d’images et de souvenirs marquent ma mémoire, comme le premier camp mixte grâce à mon neveu Lancelot qui avait l’âge du camp et voulait y participer. Comme par magie, ou par miracle, malgré mes doutes, on se retrouve avec un groupe complet, 50/50, harmonieux et très vivant! Et cette immense tortue croisée sur le chemin juste après avoir raconté aux enfants l’histoire de celle aperçue dans l’étang de la Chaumière et montée pondre dans le sentier.

Je me souviens des pique-niques, feux de camp et buzz de sucre de guimauves du mercredi soir avec les familles des campeurs.ses, des baignades dans le ruisseau et dans l’étang et de cette photo épique « Le cœur d’eau », digne d’un concours! Je me souviens des enfants : leurs sourires, leurs rires, leur concentration, leur curiosité, leur créativité, leur folie, leur générosité, leur confiance et leur joie.

J’y ai accueilli les enfants de mes frères, ceux de mes cousines, de mes amiEs, de mes voisins, de mon village, des environs et d’ailleurs. J’ai hébergé presque chaque fois un enfant, une assistante ou un prof. J’y ai fait des coups de génie et peut-être quelques coups pourris? Jamais banal! Jamais on ne s’est ennuyé… oyé! Je n’ai pas eu d’enfants mais j’ai créé ce camp.

Merci à mes précieuses associées Isa Labrecque et Isa Villeneuve. Grâce à notre association, le camp, comme une hydre à trois têtes, est monté en puissance tout en chutant en stress et en pression. C’est génial!! Avec vous, mes complices, je continue certainement pour quelques années encore. Au moins sept ans, espérant y accueillir ma première petite-nièce qui vient de naître. Heeeey… Harriet, viens-tu jouer dehors avec moi?

Nous allons fêter le camp YOGARTS le 14 août à 14 h à La Chaumière Fleur Soleil.

L’invitation est lancée à toutes celles et ceux qui ont déjà participé au camp.

RSVP [email protected]

Avec plein d’amour

Big Mama Lissa

P.S. Il reste quelques places aux camps 2 et 3 (1er et 15 août) cet été.