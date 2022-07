Mystère et boule de gomme : Chronique orthopédagogique 16 :

La lecture et ses bienfaits

Geneviève Cusson, M.A. Orthopédagogue, Futé

Lire avec son enfant, c’est…

C’est démontré scientifiquement, la lecture en famille a une multitude de bienfaits sur le développement affectif, langagier et cognitif des enfants. De surcroît, lire pendant les vacances d’été aide à prévenir la glissade des apprentissages scolaires. Vous vous souvenez, ces connaissances qui s’oublient quand on ne les sollicite pas pendant un certain temps…

Pendant que vous lisez avec votre enfant, vous pouvez poser des actions simples pour être un bon modèle de lecteur et ainsi l’aider à :

DÉVELOPPER SON VOCABULAIRE

Le vocabulaire est l’ensemble de mots dont dispose l’enfant pour communiquer et comprendre un message. Vous aidez votre enfant à développer son vocabulaire lorsque vous :

faites des liens entre les mots du texte et les images ou une expérience,

expliquez une expression,

mimez, donnez des synonymes ou une définition personnelle à des mots inconnus.

DÉVELOPPER SON LANGAGE ET SA CAPACITÉ À COMMUNIQUER

Le langage est la faculté de communiquer et d’exprimer sa pensée par un ensemble de sons : la langue. Vous aidez votre enfant à développer sa capacité à communiquer par le langage lorsque vous :

lui demandez son opinion sur un livre, un personnage ou un événement,

le laissez réagir et exprimer ses émotions en lien avec un passage du livre,

lui demandez de décrire les images,

lui demandez de résumer l’histoire et ce qu’il a appris,

le laissez formuler des questions et des hypothèses.

DÉVELOPPER SA COMPRÉHENSION EN LECTURE

Être un bon lecteur, c’est avoir tout plein de stratégies cognitives et métacognitives (en résumé, des trucs dans sa tête!) pour s’assurer de bien comprendre le texte qu’on lit. Vous aidez votre enfant à développer ses stratégies de compréhension en lecture lorsque vous :

anticipez le texte à partir du titre et des intertitres, des images, de vos connaissances et de vos expériences,

ajustez votre anticipation à l’aide de divers indices du texte en cours de lecture,

lisez des mots longs en syllabes ou en morceaux (ex. auto-correct-eur),

donnez une définition personnelle aux mots inconnus en utilisant le sens de la phrase, les images, un petit mot dans le grand mot (ex. allaitement), les préfixes et les suffixes, etc.,

vous questionnez sur le texte (lieu, époque, mots, actions et réactions des personnages, etc.),

résumez régulièrement ce qui a été lu dans vos mots.

DÉVELOPPER DES HABILETÉS EN LECTURE

Un bon lecteur lit avec vitesse, intonation et expression, et ce, sans faire d’erreurs. Vous aidez votre enfant à développer ses habiletés de lecteur-lectrice lorsque vous :

lisez avec intonation et expression; faites de votre lecture une pièce de théâtre,

reprenez la phrase si vous avez fait une erreur de décodage ou en ajustant l’intonation ou l’expression.

Saviez-vous que tout plein d’activités incitant nos jeunes à lire vous sont offertes tout l’été, chez nous? Voici quelques idées :

Les Clubs de lecture d’été Lapin Litou (3 à 6 ans) et TD (7 à 12 ans) à la bibliothèque municipale. Votre enfant découvrira des suggestions de lecture, des bricolages, des coloriages et des activités qui lui feront gagner des billets de tirage.

(3 à 6 ans) (7 à 12 ans) à la bibliothèque municipale. Votre enfant découvrira des suggestions de lecture, des bricolages, des coloriages et des activités qui lui feront gagner des billets de tirage. Visitez l’ Espace Ludiko et empruntez de nouveaux jeux. Lire des instructions, c’est aussi de la lecture. Plusieurs jeux permettent de revoir vos connaissances orthographiques, mathématiques, logiques et plus encore!

et empruntez de nouveaux jeux. Lire des instructions, c’est aussi de la lecture. Plusieurs jeux permettent de revoir vos connaissances orthographiques, mathématiques, logiques et plus encore! Échangez des livres dans un Croque-livres , ces boites jaunes métalliques au cœur des villages sont strictement réservées aux livres jeunesse. C’est gratuit!

, ces boites jaunes métalliques au cœur des villages sont strictement réservées aux livres jeunesse. C’est gratuit! Marchez dans le sentier Sur les traces d’une histoire au parc régional Val-David – Val-Morin secteur Far Hills . Tout au long du sentier d’un peu plus de 2 km accueillant les poussettes, des animaux jouent à la cachette. Vous y trouverez de magnifiques aires de jeux et de repos, des histoires à télécharger, des livres et des jeux de société. Allier motricité et lecture, une recette gagnante!

au . Tout au long du sentier d’un peu plus de 2 km accueillant les poussettes, des animaux jouent à la cachette. Vous y trouverez de magnifiques aires de jeux et de repos, des histoires à télécharger, des livres et des jeux de société. Allier motricité et lecture, une recette gagnante! Faites une chasse au trésor en forêt pour retrouver Le butin du Capitaine Poe à Saint-Sauveur (7 à 12 ans).

à Saint-Sauveur (7 à 12 ans). Pour vous rafraichir, visitez le Musée du ski des Laurentides et découvrez notre merveilleuse histoire.

et découvrez notre merveilleuse histoire. Créez un groupe de jeunes lecteurs brillants et tentez votre chance dans un Jeu d’évasion. Plaisir garanti, mais pour l’évasion…

Cet été, lisez! Devenez un véritable modèle de lecteur et partagez avec votre enfant le plaisir de lire! Lisez au parc, dans une cabane, sur le bord du feu, au café du coin… Il n’y a pas d’âge pour lire avec eux. Qu’ils aient quelques mois ou qu’ils soient adolescents, go, lisez!

