Passion danse – Marie-Josée Larouche

PORTRAIT

Elle avait 5 ans lorsqu’elle a eu ses premiers frissons d’authentique danseuse, au Centre de musique et de danse de Val-D’Or. Avec Nicole, puis Catherine Lessard, Marie-Josée est aussitôt tombée dans la potion magique du « Mouvement authentique[1] ». S’en sont suivies de longues années de formation : danse classique, contemporaine, gymnastique et jazz, à l’adolescence, puis Baccalauréat en danse à l’UQAM, études en création, interprétation pour la danse et la chorégraphie, et enseignement.

Commence alors, pour Marie-Josée, un périple enrichissant : festival Saint-Ambroise Fringe, au Théâtre de la Mâchoire à Montreux, comme chorégraphe, puis nouvelles formations en Suisse, Italie et France pendant huit mois. Retour au Québec avec le Théâtre multidisciplinaire Tenon Mortaise, compagnie de danse, théâtre de marionnettes et mimes corporels où elle suit des cours de chant et de théâtre, ainsi que des ateliers d’exploration technique de danse contemporaine avec le célèbre Marc Boivin, de l’École de danse contemporaine. Nouveau séjour en Europe pendant 4 ans, alors qu’elle reçoit une nouvelle formation avec les Compagnies Philippe Saire et Fabienne Berger, figures majeures de la danse contemporaine en Suisse.

« En 1998, explique-t-elle, je suis revenue au Québec et j’ai fondé le collectif Cassiopée danse à Montréal. Il s’agit d’un laboratoire d’exploration, de création et de diffusion de spectacles ici et à l’étranger, à Montréal, en tournées au Québec et en Europe. »

En 2002, Marie-Josée Larouche participe avec un groupe d’artistes résidents de Val-David à la mise sur pied du Centre de création, de diffusion et de formation LézArts Loco, avec le soutien de la Municipalité et d’entrepreneurs privés. Ce laboratoire artistique fonctionne toujours et met toujours à disposition des créateurs de la scène ses locaux professionnels, rue Jean-Baptiste-Dufresne, au cœur du village.

En 2006, le Erika Akoh Global Danse Theater invite Marie-Josée à collaborer à un cursus de création, de conférences et d’enseignement au Japon, dans le cadre d’un congrès mondial de danse soutenu par l’UNESCO.

Et maintenant? « Je travaille à un autre projet de création à titre de chorégraphe et danseuse-interprète avec l’auteure-compositrice de musique électro-pop expérimentale Karine Paquette, de Val-David, un projet enthousiasmant qui sera diffusé en 2023-2024. »

La danse est une passion qui se partage. Enseignante à l’école Albert-Morin en concentration danse depuis 2003, Marie-Josée Larouche est aujourd’hui chargée de cours pour les étudiants.es de la première à la cinquième secondaire. Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, ses élèves ont aussi découvert avec elle que la danse est un art de la joie et de l’expression authentique de soi.

Entrevue Suzanne Lapointe, texte Michel-Pierre Sarrazin

[1] Catherine Lessard a initié au Québec l’approche dite du « Mouvement authentique », une approche de la danse créée par Zoé Avstreih au Pratt Institute de New York au milieu des années quatre-vingt-dix. Il s’agit de stimuler chez le danseur ou la danseuse une recherche de l’improvisation par la gestuelle thérapeutique, « un mouvement des profondeurs », qui concrétise une expression autant psychique que physique. Source : StuDocu, UQAM, Cours 15-07 11 17.