Ski s’étudie : Attestation d’études collégiales (AEC)

Véronique Bonin, conseillère pédagogique

Sandrine Beauchamp, chargée de cours à la formation continue du Centre collégial Mont-Tremblant

Outre les programmes préuniversitaires et les programmes techniques, les cégeps proposent différentes possibilités de formation continue aux gens qui souhaitent retourner aux études pour se perfectionner, faire reconnaître leurs acquis ou compléter une formation manquante.

Parmi les options offertes figurent les attestations d’études collégiales (AEC). Ce sont des programmes de courte durée qui ont été créés à l’intention de la clientèle adulte pour répondre aux réalités du marché du travail. Les personnes étudiantes n’ont donc pas à faire les cours de français, philosophie, anglais et éducation physique du tronc commun de la formation générale. Ces programmes sont accessibles à des gens qui ont un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études professionnelles.

Les attestations d’études collégiales sont élaborées par les cégeps en concertation avec des partenaires du marché du travail, ce qui garantit une formation pratique adaptée qui répondra parfaitement aux besoins d’un employeur actuel ou futur. À cet effet, il est à noter que le taux de placement moyen des étudiants ayant terminé une AEC est d’environ 90 %. Chaque année, environ 350 programmes d’AEC sont offerts par l’ensemble des cégeps du Québec.

Ces programmes, dont la durée varie selon la fonction de travail à laquelle ils préparent, sont généralement offerts de manière intensive et continue. Ils ont l’avantage d’offrir une grande souplesse permettant ainsi de concilier la vie scolaire, professionnelle et personnelle. À cet effet, l’horaire et les modalités sont très flexibles. Les cours peuvent ainsi être offerts de jour, de soir ou de fin de semaine; à temps plein ou à temps partiel.

Une autre particularité des AEC est qu’il n’y a pas de date spécifique pour s’y inscrire, car ces formations sont offertes toute l’année. Vous devez donc consulter les dates affichées sur le site internet des différents cégeps pour connaître les moments où un programme démarre. Il est à noter que les programmes sont d’une durée variable, mais de manière générale, il faut compter entre six mois et un an et demi pour compléter un programme.

Il est bon de savoir que les personnes étudiantes de certaines AEC sont éligibles à des subventions. À titre d’exemple, les personnes étudiantes inscrites dans le programme d’AEC en éducation à l’enfance offerte au Centre collégial de Mont-Tremblant peuvent bénéficier d’une subvention offerte par Emploi Québec en partenariat avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour développer les apprentissages en milieu de travail (AMT). Dans ces programmes, les étudiants passent au moins 20 % des heures de formation en entreprise à faire des activités diverses (visites, conférences, formations, projets, etc.), en plus des stages. Les programmes AMT donnent l’occasion aux personnes étudiantes d’acquérir une expérience de travail dans leur domaine d’études, par le biais d’activités d’apprentissage diversifiées. Elles peuvent aussi se trouver un emploi plus facilement pendant leur formation ou après avoir terminé leur programme, puisqu’elles se créent un réseau professionnel et entretiennent des contacts avec des employeurs potentiels.

Les attestations d’études collégiales sont de belles options pour parfaire vos compétences professionnelles, réorienter votre carrière ou vous ouvrir à de nouvelles possibilités d’emplois.