Astro-Tarot – Messages du mois

Chaque mois, je vous transmets un message offert par les cartes, en contact avec chacun des signes du zodiaque. Pour moi, le tarot n’existe que pour une seule et unique raison : aider les gens. C’est tout. Il fait parler toutes ces choses qui n’ont pas de voix. Il offre sa présence, ses symboles, ses archétypes et ses couleurs magnifiques afin d’aider à toucher ce qui semble parfois impossible à mettre en mots. En espérant de tout cœur que ces messages puissent vous rejoindre et toucher le vôtre, de cœur. Je vous embrasse très fort.

Véronique Nicolas

Résidente de Val-David

Lion : Beau Lion, sache qu’il y a de la beauté aussi dans les étapes de vie où on doit se placer en position de débutant. Parfois, laisser tomber l’armure et faire confiance à l’apprentissage, à l’ouverture, c’est très nourrissant. Tu as beaucoup à apprendre en te déposant dans cette expérience.

Vierge : Belle Vierge d’amour, il y a en toi ce feu qui brûle, qui cherche à te faire renaître de tes cendres. Mais y aurait-il encore de la résistance? Tu ne sais plus. Tu figes face à ce que tu as tant attendu, pourtant. Ne sois pas trop impressionné; si tout ça arrive, c’est que tu as la force et le courage de le vivre. Et de voir ton regard complètement transformé.

Balance : Les choses semblent bouger tellement rapidement. Et ça donne le vertige, le tournis. À travers autant de mouvement, ton réflexe est parfois de prendre le bouclier et de te placer en position de défense, de retrait (de « leave me alone » genre d’énergie). Je comprends, c’est épuisant quand ça part dans tous les sens, mais tu es l’équilibre… Tiens bon, belle Balance.

Scorpion : Cher Scorpion. Il y a de cela très longtemps, tu as ressenti la peur de tout perdre. D’être seul. Et cette peur a grandi avec toi… Aujourd’hui, la vie t’offre la chance de laisser partir cette peur et d’embrasser l’abondance que tu portes; tu es le jardin d’Éden. Plein. Resplendissant. Infiniment abondant. C’est magnifique. Profite bien.

Sagittaire : God, Sagittaire! Quelle transformation spectaculaire. Tu boucles un chapitre de ton existence qui te permet de partir totalement à neuf, à nu, libre de tout ce qui avait pu semer le doute en toi. Libre de choisir ce qu’il y a de meilleur, de plus beau et de plus doux. Allez, va! Tout le bonheur du monde est là. Juste pour toi!

Capricorne : Il y a de ces moments où les choses semblent comme en suspension. En pause. Où rien ne semble avancer… Mais cette période est importante! C’est une forme de gestation afin de planter les graines de ce qui portera ses fruits prochainement. Des fruits qui, vu l’attention et le temps investis, seront plus savoureux. Et seront portés par des arbres beaucoup plus solides, oui.

Verseau : Tu sembles bien déterminé sur le plan relationnel, beau Verseau. Au moment où tu intègres un apprentissage de vie, de l’âme, super important; here it comes. La manifestation de relations aimantes, solides, significatives et qui te ressemblent arrive enfin dans ta vie, comme par magie. Et tu es là. Bien présent. À ouvrir ton cœur et à partager dans la douceur.

Poissons : Beau Poissons, je suis si fière de toi! Tu te choisis! Tu fonces directement vers ce qui te remplit de joie. C’est petit comme sentiment, mais c’est clair. Et c’est tout ce que ça te prend. Quand on touche à quelque chose de beau/vrai qui est aussi tout ce qu’on souhaite, c’est merveilleux de le choisir avec assurance. Avec tout notre petit cœur battant.

Bélier : Une longue route heureuse semblait destinée sur ton chemin, Bélier d’amour. Mais tout ça a finalement débouché sur un cul-de-sac… Vois cette tournure imprévisible comme une main sortant de l’invisible pour te dire « Hey! Stop! » Respecte-toi. Et sache qu’il y a quelque chose qui va illuminer ton centre encore plus que ce chemin sur lequel tu t’étais engagé.

Taureau : Parfois, tout ce qu’on a besoin pour ramener de l’équilibre et retrouver un peu le sens des choses, c’est de partir quelques jours en forêt. De s’asseoir près de la tente au coucher du jour, pour connecter les points ensemble et alors comprendre un peu mieux qui on est. Forêt la nuit = magie!

Gémeaux : Mon beau Gémeaux, est-ce que quelque chose (ou quelqu’un) serait en train de pointer là où ça ne te tente pas de regarder? Je comprends que ce ne soit pas confortable. Mais si tu souhaites que ça disparaisse, il faut d’abord prendre le temps d’observer ce qui se passe en toi, quand tu es touché en cette zone cachée. Voici une clé pour te libérer : be gentle with yourself.

Cancer : À travers tout ce fouillis de foin séché, il y a, si tu tasses un peu les insectes et les peurs, beau Cancer, une pierre précieuse multicolore qui, au fond de la nuit, dort tranquillement, sans que tu la voies. Pourtant elle est là. Éclatante. Belle. Riche. Derrière ce coup de tonnerre que tu n’attendais pas. Elle est là, la pierre précieuse, ne l’oublie pas.