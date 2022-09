Coup d’œil sur le recensement personnel de 1861

Michel Allard et Paul Carle, historiens

Introduction

Dans la foulée des articles publiés dans le journal Ski-se-Dit[1] portant sur l’évolution et l’état de la population entre 1849 et 1851, sur le site actuel de la municipalité de Val-David, nous vous proposons une analyse du recensement de 1861, qui « constitue la troisième collecte de statistiques pour la Province du Canada […] Il a débuté le 14 janvier 1861 pour le Canada-Est (le Québec)[2] ».

Emplacement des données

Rappelons que le territoire actuel de Val-David comprend :

dans le canton Morin, les lots numérotés 1 à 19 du rang 7; 1 à 14 du rang 8 et 26 à 41 des rangs 10 et 11;

dans le canton Doncaster, les lots numérotés 1 à 13 des rangs 1 et 2 et 9 à 13 du rang 3;

dans le canton Wexford, les lots numérotés 1 à 10 du rang 11[3].

Le canton Morin

Dans le recensement de 1861, les données relatives aux rangs 7, 8, 10 et 11 du canton Morin font partie du sous-district de Sainte-Adèle, l’un des 11 que compte le district de Terrebonne. L’une des premières difficultés consiste à déterminer quelles données ont trait au territoire actuel de la ville de Sainte-Adèle ou à l’une ou l’autre des municipalités de Saint-Sauveur, Val-Morin ou Val-David. Toutefois, en croisant les données du recensement de 1861 avec celles du recensement de 1851, du livre des chemins de Sainte-Adèle (1856-1861), de l’index des immeubles et des listes constituées notamment par le notaire Jean-Baptiste Lefebvre de Villemure de Sainte-Adèle et le curé Fournier de la paroisse de Sainte-Adèle, nous pouvons dresser une liste aussi exacte que possible des colons du canton Morin établis sur le territoire actuel de Val-David[4]. Toutefois, nous ne pouvons, pour plusieurs d’entre eux, déterminer avec exactitude le numéro du lot qu’ils occupaient.

Les cantons Wexford et Doncaster

Les données relatives au rang 11 du sous-district Wexford et aux rangs 1, 2 et 3 du sous-district Doncaster se retrouvent dans le district de Montcalm. À cause de leur imprécision, il est difficile de distinguer celles qui concernent les lots des habitants du territoire actuel de Val-David de celles qui se rapportent aux résidents des municipalités de Sainte-Lucie et de Sainte-Marguerite. Nous les avons par conséquent laissées pour compte en espérant pouvoir dresser avec d’autres sources la liste des colons établis sur le territoire actuel de Val-David.

Structure du recensement de 1861

Le recensement de 1861 se divise en deux sections : une première, dite personnelle, et une seconde, dite agricole. Dans cet article, nous nous limitons aux données contenues dans la première section. Celle-ci nous fournit pour chaque habitant les informations suivantes : nom et prénom, sexe, âge, religion, lieu de naissance. Pour chaque enfant, on indique s’il fréquente l’école. On relève aussi chaque individu âgé de plus de 20 ans qui ne sait ni lire ni écrire.

Pour chaque maison bâtie, on indique le matériel de construction utilisé (bois, brique ou autre), le nombre d’étages et le nombre de familles qui y habitent.

La population totale

La population des rangs 7, 8, 10 et 11 du canton Morin situés sur le territoire actuel de la municipalité de Val-David s’élève en 1861, d’après nos calculs, à 263 habitants. Notons que, lors du recensement de 1851, on n’en comptait que 25[5].

Tous les colons chefs de famille sont recensés à titre de cultivateurs. Le recenseur indique que tous les colons et toutes les personnes vivant sous un même toit pratiquent la religion catholique.

Toutefois, contrairement au recensement de 1851, alors que le recenseur indiquait le nom de leur municipalité d’origine, celui de 1861 ne note que l’appellation générale Bas-Canada.

L’augmentation très importante de la population au double du nombre et du pourcentage laisse soupçonner que, dans la région entourant Val-David, le mouvement de colonisation est bien enclenché. D’autant que la population des rangs 5, 6, 10 et 11 du canton Morin situés sur le territoire actuel de la municipalité voisine de Val-Morin passe de 40 habitants au recensement de 1851 à 274 personnes à celui de 1861[6]. Enfin, signalons qu’en 1862, la municipalité de paroisse de Sainte-Agathe sera proclamée. Bref, l’avenir de notre région semble prometteur.

La répartition de la population par rang et par sexe

Nous avons relevé un nombre à peu près égal d’habitants dans les rangs 7 (75 h), 8 (76 h) et 10 (79 h). Ces rangs sont reliés entre eux par des chemins, dont celui du rang 10 (future route nationale), qui traverse les territoires actuels de Sainte-Adèle à Sainte-Agathe via Val-Morin et Val-David.

Quant aux lots du rang 11, qui longe la rive est de la rivière du Nord, ils sont moins accessibles, car ce n’est qu’en 1862 que le chemin dit de la Rivière sera tracé et verbalisé. On comprend alors qu’il soit moins peuplé que les autres (33 h).

On compte 128 hommes et 135 femmes qui se répartissent pour chaque rang à peu près également sauf que, dans le rang 11, le nombre de femmes s’établit au double de celui des hommes.

Répartition de la population par groupe d’âge

À première vue, l’importance relative des 40 ans et moins (89,6 %) ainsi que du groupe d’âge de 0-10 ans (46,7 %) s’impose. Bien entendu, pour s’aventurer par des sentiers boueux et tortueux, dans des forêts montagneuses afin de « faire de la terre nouvelle », il fallait être déterminé, vigoureux, en bonne santé, faire preuve d’abnégation, voire d’un certain idéalisme. Mais, ces pionniers avaient-ils le choix? Les terres arables de la vallée du Saint-Laurent étaient presque toutes défrichées et occupées. La British Land Company ayant acquis les terres des Cantons de l’Est en cédait difficilement à des Canadiens, dits aussi des Baptistes. Ces derniers, élevés pour plusieurs dans des familles de cultivateurs, avaient le choix entre s’exiler dans les factories de la Nouvelle-Angleterre ou s’établir sur la rive nord du Saint-Laurent sur des terres dites de la couronne nouvellement arpentées et vouées à la colonisation, « c’est-à-dire occuper une terre neuve et travailler à la mettre en culture[7] ». C’est dans ce contexte qu’il faut situer l’établissement des premiers colons sur le territoire des Laurentides et sur celui de Val-David en particulier.

L’importance de la population des 20 ans et moins assure la présence d’une potentielle relève. Toutefois, à court terme, les colons devaient les loger, les nourrir et les habiller. Bien que Testard de Montigny, l’un des chantres de la colonisation, conseille aux colons de les faire travailler malgré qu’ils ne soient pas d’un grand secours[8]. Au surplus, peu de colons (nous en avons recensé 4) peuvent supporter le salaire d’un engagé, d’un journalier ou d’une servante ou compter sur l’aide d’un aïeul (5). Bref, c’est aux époux, avec parfois l’aide de voisins, qu’il appartient de défricher et de faire fructifier le lot familial.

Les familles

Des 42 familles recensées en 1861, six l’avaient été en 1851. Ce sont les familles Ménard (2), Dufresne, Barbarie, Paquin, et Giroux. Ce sont donc 35 nouvelles familles qui, depuis cette date, ont pris souche sur le territoire actuel de Val-David. Ces 42 familles logent dans 41 maisons d’un étage bâties en bois. Seules les familles de Pierre Paquette et son fils Louis partagent dans le rang 10 la même habitation. Cette information importe, car le billet de location que tous les colons devaient signer pour obtenir une terre dans les cantons du Nord stipulait, entre autres conditions, qu’ils devaient construire une maison dans un délai de 2 ans. Condition qui vraisemblablement a été remplie.

Savoir lire et écrire

Le recensement révèle qu’aucun enfant ne fréquente l’école. Il faut attendre l’année 1863 pour qu’une première maison d’école soit construite sur la terre de Joseph Roture dit Bélisle vers la jonction des rangs 7 et 8 et du rang 1[9].

La situation n’est guère plus reluisante chez les adultes âgés de 21 ans et plus. Le recensement nous apprend que 89 individus de ce groupe d’âge sur un total recensé de 93 ne savent ni lire ni écrire. Bref, c’est presque 100 % de la population du territoire actuel de Val-David qui est, somme toute, analphabète.

Conclusion

En l’espace de 10 ans, la population de l’actuel territoire de Val-David a considérablement augmenté. Toutefois, elle demeure concentrée sur la rive ouest de la rivière du Nord. Peu d’habitations s’élèvent à proximité de ses rives. On n’a pas encore exploité le potentiel énergétique de cette rivière. La population est, comme nous l’avons déjà souligné, jeune, trop jeune même quant au rapport entre la partie de la population potentiellement productrice par rapport à celle qui vit à ses crochets. Au surplus, le fait que près de 100 % de la population soit illettrée représente un handicap pour sa capacité à faire siens les progrès techniques de l’époque. Enfin, les difficultés de communication même avec les paroisses voisines ne peuvent que handicaper le développement d’un véritable hameau. Malgré tout, le mouvement de colonisation progresse.

[1] En particulier, les articles des 15 janvier et 15 février 2020.

[2] https://www.baclac.gc.ca/fra/recensements/1861/Pages/propos-recensement.aspx

[3] Voir la carte ci-jointe.

[4] Voir plus bas la liste des personnes recensées dans les rangs 7, 8, 10 et 11 du canton Morin faisant partie aujourd’hui du territoire de Val-David.

[5] Voir « Les familles pionnières du territoire actuel de Val-David d’après le Recensement de 1851 », no du 15 janvier 2020, Ski-se-Dit.

[6] Notes d’une conférence prononcée par Michel Allard le 15 mai 2022 dans le cadre des activités marquant le centenaire de la Municipalité de Val-Morin.

[7] Serge Normand, « La colonisation et l’extension du domaine agraire », dans René Hardy et Normand Séguin, Histoire de la Mauricie. Institut québécois de recherche sur la culture, Presses de l’Université Laval, 2004, p. 233

[8] Benjamin-Antoine Testard de Montigny, Le livre du colon. Recueil de renseignements utiles. Ministère de la Colonisation du Québec, Montréal, La Patrie 1902, dédicace

[9] Paul Carle, Les écoles de rang et un siècle de vie scolaire, Société d’histoire et du patrimoine de Val-David, https://histoirevaldavid.com/les-ecoles-de-rangs-et-un-siecle-de-vie-scolaire/

1861 – Liste des personnes recensées dans les rangs 7, 8, 10 et 11 du canton Morin faisant partie aujourd’hui du territoire de Val-David

Rang 7

Narcisse Mesnard cultivateur 35 ans, Angeline Usureau 36 ans, Angeline 13 ans. JBt. Usereau journalier 41 ans, Angèle Libersan 41 ans, Philomène 17 ans, J.Bt 14 ans, Félix 9 ans, Jérémie 6 ans, Olivine 4 ans, Josée 2 ans.

François Giroux cultivateur 48 ans, Céliane Paiement 32 ans, Louise 7 ans.

JBt Lajeunesse cultivateur 36 ans, Célanie Giroux 31 ans, JBt. 12 ans, Alphonse 10 ans, Julie 9 ans, Célanie 7 ans, Délina 5 ans, Amelia 1 an.

Félix Barbarie (dit Grandmaison) cultivateur 34 ans, Marceline [Guicaire?] 36 ans, Félix 14 ans, Maurice 11 ans, Marcelina 5 ans, Albina 1 an.

Joseph Giroux cultivateur 26 ans, Marguerite Audet 23 ans, Joseph 4 ans, [Idas?] 2 ans.

Maxime Plouffe cultivateur 30 ans, Valérie Lesage 25 ans, Alexandre Rochon 13 ans, Maxime 1 an.

Cyrille Lajeunesse cultivateur 21 ans, Zoé Raymond 21 ans, Isaïe 4 ans, Auguste 2 ans.

Edouard Charbonneau cultivateur 28 ans, Angèle Laverdure 21 ans, Edouard 1 an.

Isaîe Paquin cultivateur 29 ans, Adeline Brunet 25 ans, Hermine 2 ans.

Luc Paquin cultivateur 34 ans, Marie-Louise Legault 27 ans, Marie-Anne 9 ans, Amélia 5 ans, Gédéon 3 ans.

Anselme Barbarie (dit Grandmaison) cultivateur 28 ans, Henriette Viau 26 ans, Anselme 8 ans, Pacific 2 ans, Délina 1 an, Delphine 3 ans, Amidas 3 ans.

Léon Seguin cultivateur 35 ans, Angèle Proulx 34 ans, Napoléon 12 ans, Philias 3 ans, Noé ou Zoé 2 ans.

Olivier Michauville cultivateur 40 ans, Christine Charbonneau 30 ans, Christine 16 ans, Frasile 14 ans, Marie 10 ans, Olivier 8 ans, Évangéliste 6 ans, Felix 3 ans, Odile 1 an.

Rang 8

Moyse David cultivateur 28 ans, Agnès Charbonneau 23 ans, Frederic 9 ans, Moyse 8 ans, [Idas?] 5 ans, Denyse 3 ans, Calixte 2 ans.

[Phsechal?] Levers cultivateur 61 ans, Zoé Sarrazin 42 ans, Maxime 17 ans, Mélie 16 ans, Léandre 14 ans, Maurice 12 ans, Elizabeth 8 ans, Moyse 7 ans, Olive 5 ans, Joseph 4 ans, José 22 ans, Philomène 20 ans, Sophie 19 ans.

Jérémie Paquette cultivateur 36 ans, Larose Leblanc 37 ans, Larose 16 ans, Jérémie 13 ans, Célina 11 ans, Mélie 9 ans, Améline 6 ans, Phrasile 2 ans, Cléophile 1 an.

JBt. Thibault cultivateur 23 ans, Artémise Racine 22 ans, Étienne 1 an.

Etienne Thibault cultivateur 61 ans, Angélique Parent 61 ans, Michel Parent 73 ans, Ulric Bouchard journalier 17 ans.

JBt. Charbonneau cultivateur 50 ans, Christine Raymond 42 ans, JBt. 17 ans, Maxime 15 ans, Céline 12 ans, Olivine 10 ans, Gilbert 5 ans, Albina 1 an, Rosalie 1 an.

Michel Raymond cultivateur 68 ans, Victoire Gauthier 67 ans, Elmire 23 ans, Célina 13 ans, JBt. Charbonneau journalier 17 ans, Jules Lamoureux journalier 68 ans.

Maurice Lajeunesse cultivateur 26 ans, Sophie Lauson 23 ans, JBt. 7 ans, Alfred 3 ans, Hermidas 2 ans.

Louis Parent, père, cultivateur 66 ans, Joseph Parent 34 ans, Philomène Lafontaire 31 ans, Louis Parent fils 1 an.

Michel Parent cultivateur 45 ans, Elmire Laviolette 33 ans, Joseph 17 ans.

Philibert Thibault cultivateur 39 ans, Elmire Richard 33 ans, Célina 12 ans, Olympe 8 ans, Maxence 6 ans, Joséphine 5 ans, Julie 6 ans, Elmire 1 an.

Magloire Thibault cultivateur 31 ans, Marceline Cloutier 28 ans, Marceline 8 ans, Julie 6 ans, Ferdina 3 ans.

Rang 10

Olivier Mesnard cultivateur 38 ans, Adelaïde Dufresne 27 ans, [Donthie?] 10 ans, Cordelia 8 ans, Nephtali 6 ans, Anthime 5 ans, Esichias 3 ans, Donalda 1 an.

JBt. Dufresne cultivateur 30 ans, Flavie Mesnard 33 ans, JBt. 9 ans, Pierre 7 ans, Césaire 6 ans, Amidas 2 ans, Flavie 4 ans, Georgina 1 an.

Moise Lachaine cultivateur 45 ans, Christine Monciau 38 ans, Christine 16 ans, [Lescadi] 17 ans, Elmire 15 ans, Onésime 14 ans, Clémence 11 ans, Julie 8 ans, Moïse 5 ans, Célina 4 ans, Sophie 2 ans.

Mémasippe Giroux cultivateur 24 ans, Zoé Dumontier 28 ans, Zoé 5 ans.

Joseph Bélisle cultivateur 32 ans, Julie Centaine 30 ans, Joseph 9 ans, Avila 8 ans, Phalline 6 ans, Denyse 4 ans, Albina 3 ans, Évangéline 1 an, Magloire Bélisle, engagé, 22 ans, Christine Jolicoeur, servante, 19 ans.

F.X. Charbonneau cultivateur 28 ans, Helie Léonard 24 ans, F.X. 2 ans.

Felix Lauson cultivateur 43 ans, [?] Rollin 34 ans, Adeline 14 ans, Hilaire 11 ans, Célanie 10 ans, Hormidas 9 ans, Joseph 8 ans, Philomène 8 ans, Pierre 6 ans, Thomas 5 ans, Félix 1 an.

Isidore Lauson cultivateur 46 ans, Pélagie Usereau 43 ans, Denyse 23 ans, Marie-Louise 21 ans, Isidore 17 ans, Mathilde 16 ans, JBt. 14 ans, Marguerite 12 ans, Napoléon 10 ans, Amédée 5 ans, Aglae 2 ans, William 1 an.

Pierre Paquette cultivateur 60 ans, Marie [Urash ?] 59 ans, et la famille Louis Paquette cultivateur 26 ans, Agnès Paquette 22 ans.

Philippe Paiement cultivateur 61 ans, Karine Rochon 48 ans, [José?] 14 ans, Hilaire 12 ans, Maryse 2 ans.

Hyacinthe Perrier cultivateur 27 ans, Célanie Barbarie 28 ans, Délima 4 ans, Elisa 1 an.

Rang 11

Jean Bte Cholette cultivateur 41 ans, Victoire Barberie 43 ans, Jean Bte.14 ans, Angélina 13 ans, [Sergius?] 10 ans, Éma 8 ans, Exilia 7 ans, Mélie 3 ans.

Jérémie Gauthier cultivateur 45 ans, Marguerite Bélair 31 ans, Jérémie 10 ans, Virginia 9 ans, Casilda 7 ans, Célina 5 ans, Moyse 2 ans.

Marguerite Houle 71 ans, Marguerite Bélair 15 ans, Louis Papineau 20 ans.

Gabriel Quévillon cultivateur 40 ans, Martine 17 ans, Louise 13 ans, Gabriel 12 ans, Joseph 9 ans, [Phalline?] 5 ans, Casilda 1 an.

François Prévost cultivateur 39 ans, Claire Gauthier 39 ans, Adèle 16 ans, Marie 14 ans, Marceline 10 ans, Claire 7 ans, Éléonore 5 ans, Ursule 3 ans.