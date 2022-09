Extrait des recettes secrètes de Diane Seguin

EXCLUSIF [1]

Pourquoi secrètes? Parce qu’elles ne sont pas encore publiées. Normalement, on les retrouvera dans le prochain livre de Diane (un peu la suite de La cuisine comme je l’aime[2], dont il reste quelques exemplaires qu’on peut se procurer en en faisant la demande à [email protected]). En attendant la suite, voici de quoi vous mettre en appétit.

Précieux héritage de la cuisine italienne

Pour moi, ce qui distingue la cuisine italienne de toutes les autres, c’est l’importance qu’on y accorde à la qualité absolue des produits, et à la simplicité des apprêts. Rien n’est plus voluptueux qu’une tomate parfaitement mûrie au soleil, quelques olives et une huile épanouies sous un ciel d’azur. Un peu de sel, un peu de poivre du moulin sur une tranche d’un pain cuit avec amour dans un four de campagne, et c’est le miracle. Le reste n’est peut-être que littérature, mais avec de bons produits, simplement assemblés, on peut facilement créer des chefs-d’œuvre. Ou des hors-d’œuvre inoubliables!

Les magnifiques crostinis de l’apéro!

Commencez par dénicher un bon pain de campagne artisanal. Badigeonnez d’huile d’olive (une bonne!) de belles tranches épaisses, une par invité.e. Sur une plaque, brunissez celles-ci au four quelques minutes à environ 450 °F (225 °C). Réservez. Choisissez ensuite votre garniture :

Barbabietola

Mélangez ½ tasse de ricotta avec le zeste et le jus de 1 citron. Tartinez votre tranche de pain grillé avec ce mélange. Ajoutez des cubes de betteraves cuites et deux noix de Grenoble concassées. Sel et poivre. Repassez au four une minute ou deux et servez!

Pomodorini

Mélangez 2 tasses de tomates cerises, 2 c. à table de persil frais, haché finement. Arrosez d’un peu de vinaigre de champagne ou d’un trait de citron. Tartinez le pain grillé d’accompagnement avec de la tapenade d’olives noires. Rompez quelques tranches minces de feta sur ce crostino et l’accompagner d’une petite salade de tomates. Et rêvez que vous êtes sur les hauteurs d’Amalfi.

Tono y cipolina

Mélangez une boîte de thon avec le jus de 1 citron, de la ciboulette hachée, quelques gouttes de Tabasco, quelques mini cubes de céleri, quelques câpres. Déposez le tout sur votre pain de campagne grillé, décorez de minces tranches de radis pour ajouter à la fraîcheur et au croustillant.

Et comme on dit à Rome : buon appetito!

__________

[1] Créatrice de marchés publics depuis l’année 2000, dont celui de Val-David, Diane Seguin est aussi un cordon bleu hors-norme et une passionnée de cuisine comme il y en a peu. Elle est présente au marché d’été de Val-David tous les samedis.

[2] La cuisine comme je l’aime, Diane Seguin, 479 pages, éditions Point de Fuite, 2005. A obtenu le prix Argent du Meilleur livre de cuisine au Canada, 2005, par l’Université de Guelph.