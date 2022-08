Humeurs musicales : Colter Wall

Gilles Chaumel, Mélomaniaque

Colter Wall, le Johnny Cash du Nord

Mon humeur musicale du moment me porte du côté de Colter Wall, ce jeune auteur-compositeur natif de la Saskatchewan, fils d’un ancien premier ministre de l’endroit. À 27 ans, Colter est la voix country folk des grandes plaines de l’Ouest canadien. Quand je dis la voix, c’est une voix aux vibrations uniques, une voix étonnamment grave, qui sonne comme celle d’un Johnny Cash mature et qui vous rentre dedans solide, vous enveloppe, hypnotise. Rien d’étonnant à ce que, dès le début de sa vingtaine, Nashville l’ait adopté. En 2016, il fait la première partie d’un concert qu’y donne la grande Lucinda Williams, dont je causerai sûrement dans une prochaine chronique.

Colter Wall est un folksinger dans la grande tradition nord-américaine, lui qui chante les réalités de son coin de pays, influencé très tôt par Bob Dylan (Don’t Think Twice, It’s All right), mais aussi par un Woody Guthrie et un Ramblin’ Jack Elliott. Musique acoustique, tantôt folk, tantôt blue grass, la musique de Wall en est tout aussi traditionnelle qu’intemporelle.

Wall a quatre albums à son actif. Parmi ceux-ci, l’album éponyme et Songs of the Plains sont ceux que j’écoute le plus souvent. Le dernier, Western Swing and Waltzes, le plus « trad ». Tous fascinent à différents degrés pour peu qu’on aime le genre…

