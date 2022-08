Immobilier : Le tourbillon se calme

Lorraine Hamel

Le portrait du dernier trimestre des ventes s’est terminé positivement. Le marché actuel se modifie. La vente des propriétés se maintient. Ce qui change le marché est l’augmentation de l’inventaire des propriétés en vigueur. Cela a pour effet que le délai pour vendre une propriété est un peu plus long. La surchauffe n’est plus, ce qui n’enlève rien à l’augmentation des valeurs de propriétés acquises pendant la pandémie.

Dans certaines régions, dont la nôtre, on voit même des baisses de prix de propriétés, chose qu’on n’a pas vue depuis la surchauffe. La capacité des ménages a atteint ses limites d’achat et les taux d’intérêt ralentissent le marché. Une propriété à prix juste va se vendre un peu plus lentement que pendant la surchauffe. La situation actuelle nous mène vers un marché équilibré dans les prochains mois. Bonne nouvelle pour les acheteurs!

Vous serez d’accord avec moi pour dire que la surchauffe a été très difficile pour beaucoup d’acheteurs. Je pense à Arnaud et Tania qui, après une dizaine de promesses d’achat refusées, dont la dernière propriété sur 51 promesses d’achat déposées, ont abandonné le projet. Ils étaient épuisés.

Le ralentissement et la hausse du taux d’intérêt incitent plusieurs vendeurs à mettre leur propriété sur le marché pour aller chercher le maximum du prix. Du côté des acheteurs, ils voient l’inventaire augmenter, le taux d’intérêt monter. Ils préfèrent attendre que le marché soit plus favorable et payer le prix juste.

Plusieurs se demandent à quand les reprises de finance. Selon Daren King, économiste à la Banque Nationale, les non-paiements d’hypothèque sont historiquement bas. Ce sont les autres produits de crédit, tels que prêt personnel, carte de crédit, marge de crédit personnelle, qui ont remonté approximativement au même niveau qu’avant la pandémie. Les déclarations de faillite n’ont pas dépassé le niveau d’avant la pandémie.

Les premiers acheteurs doivent poursuivre leur rêve d’achat de propriété! Avec un bon plan, tout est possible.

Source : Balado APCIQ, juillet 2022