Depuis des décennies, la beauté remarquable du territoire de Val-David attirent les amants de la nature et les amateurs d’activités de plein air. Dans les années 40, le centre de ski alpin Mont Plante a vu le jour grâce la vision avant-gardiste d’hommes et de femmes qui ont misé sur le potentiel exceptionnel des montagnes de leur village. Voici donc un maillon important du développement du tourisme et du ski à Val-David.